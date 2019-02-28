Пиши и зарабатывай: как устроиться на удаленную работу в США
Талантливые и дисциплинированные авторы, которые умеют не только грамотно и интересно писать, но при этом всегда придерживаются дедлайнов, очень востребованы на рынке труда
В учебных заведениях США одним из самых популярных видов письменных работ явяляется эссе. Их требуют у студентов на каждом этапе обучения – от поступления до выпуска, однако далеко не все успешно могут справиться с этим заданием. Поэтому для тех, кто дружит с пером, спрос на такой вид творческой деятельности – это возможность подтвердить свои письменные навыки и пополнить бюджет.
Куда устроиться на работу
Талантливые и дисциплинированные авторы, которые умеют не только грамотно и интересно писать, но при этом всегда придерживаются дедлайнов, очень востребованы на рынке труда. Основное требование к пишущему кандидату – это безупречный английский! Существует множество проектов, которые ежедневно принимают в свою команду новых специалистов. Одна из таких компаний – grademiners.com.
Сколько можно заработать и что для этого нужно
Написание эссе – абсолютно легальная работа и довольно прибыльная! Заработок будет зависеть от того, сколько времени в целом автор готов уделять своей работе и насколько качественным и оперативным будет результат.
Еще один фактор, который влияет на цену, – это степень сложности заказа. Так, цена за эссе для старшеклассника школы стартует от $13 за страницу, если работа не срочная, то есть у автору для написания текста дается до 20 дней. Если это же эссе попросят написать за 3 часа – заработать можно от $35 за одну страницу. В то же время 1 страница эссе для студента магистратуры может стоить от 23 до 44 долларов в зависимости от срочности.
Больше принятых заказов – больше доход! При этом никаких дополнительных расходов – только наличие компьютера и интернет для коммуникации.
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