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Пиши и зарабатывай: как устроиться на удаленную работу в США

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Сегодня, 12:30

Талантливые и дисциплинированные авторы, которые умеют не только грамотно и интересно писать, но при этом всегда придерживаются дедлайнов, очень востребованы на рынке труда

Фото: pixabay
Фото: pixabay.
Пиши и зарабатывай: как устроиться на удаленную работу в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a20/5c7669a201726.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a20/5c7669a201726.jpg Украина Талантливые и дисциплинированные авторы, которые умеют не только грамотно и интересно писать, но при этом всегда придерживаются дедлайнов, очень востребованы на рынке труда

В учебных заведениях США одним из самых популярных видов письменных работ явяляется эссе. Их требуют у студентов на каждом этапе обучения – от поступления до выпуска, однако далеко не все успешно могут справиться с этим заданием. Поэтому для тех, кто дружит с пером, спрос на такой вид творческой деятельности – это возможность подтвердить свои письменные навыки и пополнить бюджет.

Куда устроиться на работу

Талантливые и дисциплинированные авторы, которые умеют не только грамотно и интересно писать, но при этом всегда придерживаются дедлайнов, очень востребованы на рынке труда. Основное требование к пишущему кандидату – это безупречный английский! Существует множество проектов, которые ежедневно принимают в свою команду новых специалистов. Одна из таких компаний – grademiners.com.

Сколько можно заработать и что для этого нужно

Написание эссе – абсолютно легальная работа и довольно прибыльная! Заработок будет зависеть от того, сколько времени в целом автор готов уделять своей работе и насколько качественным и оперативным будет результат.

Еще один фактор, который влияет на цену, – это степень сложности заказа. Так, цена за эссе для старшеклассника школы стартует от $13 за страницу, если работа не срочная, то есть у автору для написания текста дается до 20 дней. Если это же эссе попросят написать за 3 часа – заработать можно от $35 за одну страницу. В то же время 1 страница эссе для студента магистратуры может стоить от 23 до 44 долларов в зависимости от срочности.

Больше принятых заказов – больше доход! При этом никаких дополнительных расходов – только наличие компьютера и интернет для коммуникации.

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Тег заработок, автор, эссе

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