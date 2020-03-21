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Пишите в комментариях, за кого молиться: в украинской церкви принимают записки верующих в соцсетях

21 марта, 23:48

Татьяна Очеретяна

Такие новшества придумали в связи с карантином в Украине

В храме в Хмельницкой области организовали прием записок о здравии и за упокой на время карантина в связи с коронавирусом в онлайн-режиме. Об этом сообщил настоятель церкви в Каменец-Подольском Александр Цисар в Facebook.

"Понимаем со всеми вами, что это испытание, поэтому и стремимся сделать все возможное, чтобы наш приход и каждый человек чувствовал себя духовно комфортно, несмотря на временные ограничения относительно возможности покинуть собственное жилье, передвигаться, собираться вместе. Мы решили на время карантина организовать прием записок о здравии и за упокой в онлайн-режиме. Будем молиться за здравие и за упокой всех от века усопших и наших павших воинов. Имена, за кого помолиться, пишите в комментариях, или в личных сообщениях", – отметил церковнослужитель.

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Также священник выложил в социальной сети видеофрагмент с субботнего чтения поминальных онлайн-записок за упокой и служения панихиды. Как видно, церковная служба проходила без участия мирян.

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Напомним, ранее в Ватикане из-за карантина Папа Римский Франциск Первый выступил через интернет.

А Одесский академический театр музыкальной комедии из-за карантина в связи с коронавирусом с 14 марта начал показывать спектакли через интернет в режиме онлайн.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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церковь карантин Каменец-Подольский хмельницкая область

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