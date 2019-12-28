Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена

Бойцы попали в плен, когда выводили колонны раненых из Дебальцево

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Украина затаила дыхание в ожидании анонсированного обмена пленными. Доброй вести больше всего ждут родственники пленников. Среди них и две жительницы Кропивницкого – Юлия Коринькова и Екатерина Глондарь. Их мужья – спецназовцы, которые попали в плен под Дебальцево Донецкой области. До сих пор парней не включали в списки на обмен. И вот наконец-то они должны вернуться домой.

А тем временем сайт "Сегодня" напомнит, что известно о пленных бойцах:

Младший сержант 3-го полка спецназа из Кропивницкого Александр Кориньков пребывает в плену у боевиков четыре года и более 10 месяцев

Он вывозил раненых и убитых из-под Дебальцево по "дороге жизни", когда его колонна попали в засаду. Тогда погибло двое спецназовцев, еще два бойца были тяжело ранены. Александр и еще четверо военных были захвачены в плен 16 февраля 2015 года.

У жены Юлии – до сих пор "медовый месяц", ведь свадьбу сыграли 10 января 2015 года.

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Александр контужен, у него разорвана барабанная перепонка. Последний раз с мужем Юлия разговаривала 18 июня 2016-го. Письмо получила год назад. Александра ждут почти 1800 дней.

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Старшина 3-го отдельного полка спецназа из Кропивницкого Сергей Глондарь попал в плен 16 февраля 2015 года, когда колонна техники с ранеными попала в засаду под Дебальцево.

Боевики двоих спецназовцев убили, двоих – ранили, Сергея и еще четверых бойцов – взяли в плен. В тот же день жена Екатерина узнает, что беременна во второй раз. Сергей попросил назвать девочку Анной. Она еще не видела отца.

У Сергея несколько контузий, осколочные ранения, однако обезболивающих боевики не дают.

Последний раз Сергей звонил домой 21 июня 2016 года. Последнее письмо от него пришло год назад. Сергея ждут дома почти 1800 дней.

Напомним, что договоренность об обмене пленными по формуле "все установленные на всех установленных" была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 23 декабря. СМИ сообщали, что это может произойти 29 декабря этого года. Обмен пройдет на контрольно-пропускном пункте под Горловкой.

Также сообщалось, что в число лиц, подлежащих обмену, вошел пособник боевиков Николай Бутрименко, которого обвиняется в гибели спецназовцев ВСУ.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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