Планеристы из Литвы в полете соединили Балтийское и Черное моря

Команда из Литвы преодолела полторы тысячи километров, чтобы увидеть Украину. Одну из промежуточных посадок летчики совершили на винницком аэродроме Сутиски.

Четыре дня назад трое парапланеристов стартовали из Вильнюса – ежедневно они проводили в воздухе по семь часов и сделали несколько коротких остановок в Польше. После этого была остановка в Ровно и на аэродроме под Винницей. Литовцы признались, что украинские пейзажи их серьезно впечатлили.

"Я видел очень красивые ландшафты. В Украине есть очень много лесов, полей. Ваши пейзажи отличаются от наших, они очень, очень красивые", – рассказал Альгедас Шимолюнас, капитан команды планеристов.

Спортсмены отметили, что устроили свой полет, чтобы показать – литовцы рады, что Украина идет в Европу, и хотят, чтобы весь мир поддержал наш выбор.

"Мы хотели подчеркнуть, что небо НАТОвских стран – это абсолютно мирное, мирное небо, которое должно простилаться над Украиной также, как над всей мыслящей и чувствующей Европой", – заверил планерист из Литвы Саклас Ждевин.

Все это время планеристов на машинах сопровождало литовское телевидение и члены команды. В свою очередь, украинские летчики говорят, что такие полеты – трудные и дорогостоящие, а за время независимости иностранцы на планерах прилетают к нам второй раз.

"Был еще полет польского планериста на территорию Украины, вот потому фактически он первый, а они – вторые. Я думаю, что в будущем будет много таких полетов", - уверен заместитель начальника винницкого авиационно-спортивного клуба Анатолий Кушнир.

Из Сутисков планеристы отправились в Одессу, а оттуда, уже наземным транспортом, вернутся в Литву. Пилоты говорят, что установили собственный рекорд – в воздухе объединили Балтийское и Черное моря.

Ранее мы писали о том, как в канадском городе Калгари на оживленное шоссе совершил экстренную посадку пилот легкого самолета. Движение на шоссе было перекрыто на несколько часов, пока самолет не оттащили на обочину.

Позже стало известно, что летчик сообщил диспетчеру о необходимости экстренного приземления самолета, на борту которого находилось шесть человек. В результате летчику-виртуозу пришлось приземляться на шоссе. В итоге самолет получил небольшие повреждения, но никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, ранее в Польше во время ночных полетов разбился боевой истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться, но от полученных ранений умер в больнице.