Планировал убийство Осмаева: задержан генерал СБУ, работавший на ФСБ (фото)

Баканов назвал эту спецоперацию важнейшим разоблачением Службы безопасности за всю историю независимости

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который работал на ФСБ России и планировал покушение на известного добровольца Адама Осмаева, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в спецслужбе, генерала подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, в частности по заданию российских спецслужб он планировал убийство Адама Осмаева. Силовики собрали достаточное количество доказательств, которые свидетельствуют о том, что Шайтанов является агентом ФСБ РФ.

"К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, а на самом деле работала против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости", – заявил председатель СБ Украины Иван Баканов.

Валерий Шайтанов

Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций ФСБ – подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

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Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, Валерий Шайтанов, используя свое служебное положение, получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров и передавал российской стороне. Речь шла о:

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проведении отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников;

международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов;

подборе, изучении и привлечении офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

В СБУ отметили, что Шайтанов и Егоров неоднократно встречались на территории европейских стран с другими украинцами, которых привлекали к операциям.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля СБУ разоблачила топ-чиновника, "слившего" секретную военную информацию. Силовики установили, что подозреваемый скопировал и переслал по электронной почте неустановленным лицам важный тайный документ.

Также недавно СБУ заблокировала попытку ФСБ РФ завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины. Военный имел доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны. Видео с допроса:

Видео: СБУ

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