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Планировали серию преступлений: Украина выдворила двух российских наемников

8 июля, 10:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россиян, работавших на спецслужбы РФ, поймали в Киеве

Задержанных 7 июля в Киеве двух российских наемников выдворили из Украины – их заподозрили в планировании тяжких преступлений в нашей стране.

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции в Telegram.

В полиции напомнили, что россияне работали на спецслужбы Кремля и планировали совершение тяжких преступлений с целью дестабилизации ситуации в Украине.

"Сегодня, 8 июля, оперативники Департамента стратегических расследований и сотрудники Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители", – говорится в сообщении.

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Отметим, в последние дни украинские правоохранители хорошо поработали и задержали еще одного опасного человека, который работает на российскую разведку. Это гражданин Украины. Как сообщали новости "Сегодня", 7 июня в Киеве поймали сотрудника спецслужб РФ, который "координировал" работу террористов из т. н. ДНР. СБУ опубликовала важные записи разговоров "куратора" с руководством России. Среди прочего опубликованы разговоры задержанного с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленными в международный розыск по делу рейса MH17.

Видео: СБУ

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Россия россияне полиция наемники выдворение

Источник: Сегодня

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