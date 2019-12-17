Суд над командирами "Украинской народной армии": объявлен приговор

Судья признал двух мужчин виновными в стремлении свергнуть конституционный строй в стране

Киевский суд признал двух руководителей парамилитарной группировки "Украинская народная (национальная) армия" виновными в стремлении свергнуть конституционный строй в стране.

Согласно результатам расследования, руководители УН(Н)А готовились захватить административные здания органов государственной власти, покушения на жизнм государственных деятелей, а также планировали диверсии на объектах критической инфраструктуры.

Злоумышленники планировали свои нападения по всей стране во время предвыборной кампании в этом году.

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С этой целью они запаслись настоящим арсеналом оружия: следователи изъяли у них два противотанковые гранатометы, 1,5 кг взрывчатки, два самодельные взрывные устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем и более 3 тыс. боеприпасов.

Также у злоумышленников обнаружили армейские средства наблюдения и связи, тактическое снаряжение.

Судья признал их виновными в совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя в составе преступной группировки (ст. 109 ККУ), незаконном обращении с оружием и взрывчаткой (ст. 263) и подделке документов (ст. 358).

"Во время судебного разбирательства оба фигуранта дела признали свою вину, сотрудничали со следствием и получили условные сроки наказания", – отметили в СБУ, не уточнив, какие сроки получили обвиняемые.

На данный момент следователи хотят привлечь к ответственности и других членов УН(Н)А.

Следственные действия проводились с января по март этого года. Приблизительно в этот же период на тот момент президент Петр Порошенко заявил о возможности терактов или диверсий в период выборов для дестабилизации ситуации в Украине.

Напомним, в октябре в Украине проходил месячник добровольной сдачи оружия, в ходе которого украинцы принесли в полицию более 200 тысяч боеприпасов и более 3000 единиц оружия, избежав наказания за хранение.

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