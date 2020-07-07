Планирование путешествий за границу: в МИД объяснили алгоритм действий

Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут сами путешествующие

В связи с ситуацией, сложившейся с украинцами в Греции, МИД Украины подготовил рекомендации для путешественников.

Реклама

Об этом говорится на сайте ведомства.

Дипломаты обращают внимание украинцев, которые намерены совершить путешествие за границу, на ряд необходимых действий, которые необходимо совершить на этапе планирования:

связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого бронировалась поездка. Уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверить статус бронирования;

связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине, актуализировать карантинные ограничения;

изучить условия страхового полиса. Убедиться, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе – инфицирования коронавирусом;

позаботиться о наличии дополнительных денег на случай чрезвычайной ситуации (отмены обратных рейсов, покупки новых билетов, вынужденного пребывания в стране больше запланированного и т.д.).

взять в путешествие различные платежные средства – платежные карты, наличные и т. д;

взять необходимые медицинские препараты "с запасом" – на случай вынужденной задержки за рубежом;

проверить состояние здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т. д;

проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД (tripadvisor.mfa.gov.ua/map).

Также сообщается, что МИД обратилось с письмом к Министерству инфраструктуры и Государственной авиационной службе Украины с рекомендациями провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

"Наша цель – сделать невозможной продажу билетов гражданам Украины в страны, которые не разрешающие въезд украинским туристам, и/или не имеют подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (разрешений на жительство, документов учебных заведений, подтверждения компетентных органов страны въезда и т. п.)", – подчеркнули в МИД.

В тренде Стало известно, когда задержанные в Афинах украинцы вернутся домой

Реклама

В то же время в ведомстве отмечают, что изменения в порядке въезда в другие страны зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешествующие", – подытожили дипломаты.

Ранее мы составили список стран, открывших свои границы для украинских туристов. 15 июня, после нескольких месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19, Украина возобновила международное авиасообщение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама