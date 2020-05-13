Планировать ли украинцам летний отпуск в Италии: интервью с послом Украины Евгением Перелыгиным

С приближением лета все больше украинцев интересуются, как и где планировать свой отпуск, и планировать ли вообще? Когда откроют границы? Какие страны могут ввести для туристов "паспорт здоровья" с отметкой об отсутствии Covid-19?

Наиболее популярные среди украинцев направления – Турция, Италия, Испания, Греция и Хорватия. Сайт "Сегодня" начинает серию публикаций и интервью о том, какие страны откроют границы, когда можно покупать авиабилеты и где безопасно отдохнуть. Начинаем с Италии. В интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал, когда официальный Рим может открыть свои границы для граждан из третьих стран, и планировать ли свой летний отпуск на итальянских курортах.

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

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- Украина начала постепенно снимать карантин. Планировать ли украинцам свой летний отдых в ЕС и, в частности, в Италии?

- Что касается Италии, то я бы планировал поездку исключительно на две-три недели вперед. Потому что ситуация постоянно меняется. Для того, чтобы понять, как будет организован отдых для граждан третьих стран в Италии и вообще возможности логистики, нельзя сегодня предсказать заранее. Поэтому от решения правительства Италии и общей ситуации в Европе будет зависеть, смогут ли украинцы и граждане третьих стран этим летом отдохнуть в Италии.

- Закрыты ли сейчас границы Италии на въезд для иностранцев?

- До 15 июня – да. Но правильно говорить не для "иностранцев", а для граждан третьих стран, не имеющих удостоверения на постоянное проживание в Италии. Для них въезд пока закрыт, и решение об открытии я не ожидаю раньше, чем через две-четыре недели. Во-первых, это будет обусловлено успешностью выполнения второй фазы борьбы с распространением коронавируса. Во-вторых, за последнюю неделю многие чиновники, включая премьер-министра Италии Джузеппе Конте, говорили об отдыхе-2020, но ни разу тема не касалась граждан третьих стран. Всегда ставился вопрос, как организовать отдых граждан Италии на территории Италии. Сегодня в течение второй фазы ослабления карантина гражданин из одного региона Италии не может переехать в другой без существенной на то причины. Поэтому пока мы говорим о возможности отдыха в этом году в Италии исключительно в терминах: граждане Италии, граждане ЕС и те, кто имеют вид на жительство в Италии на постоянной основе.

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- Мы знаем, что Еврокомиссия рекомендует странам продлить временный запрет на въезд граждан третьих стран в Шенгенскую зону до 15 июня. Но, к примеру, Чехия открыла свои границы еще 27 апреля. То есть, страны могут принимать решение об открытии авиасообщения с третьими странами на свое усмотрение?

- Во-первых, рекомендация Еврокомиссии будет касаться внешних границ ЕС, а не границ между странами. Во-вторых, вы сами сказали, что это рекомендация, и обязательность ее выполнения будет зависеть от того, подтвердит или не подтвердит правительство страны функционирование этой рекомендации. В-третьих, в Италии, кроме решения центральной власти, есть еще и решения регионов, которые имеют большие полномочия. Даже сегодня в Италии дискутируется вопрос перемещения между регионами. Поэтому я бы не планировал сегодня поездку в Италию, а дождался решения Еврокомиссии, которое будет иметь или рекомендательный характер, или в рамках Соглашения о Шенгене обязательность исполнения. Далее я бы также дождался решения национальных правительств, поскольку неизвестно, как добраться до Италии. С одной стороны, мы всегда привыкли пользоваться огромным количеством авиарейсов. Хотел бы напомнить, что до пандемии между Италией и Украиной функционировало более ста рейсов в неделю, а сегодня нет ни одного. Поэтому, первый способ добраться – это авиарейсы. Но еще есть возможность путешествовать на собственном авто или на туристических автобусах. Как будут открыты границы других стран мы не знаем. Поэтому надо не спешить, все взвесить и дождаться окончательных решений на уровне Брюсселя, национальных правительств и регионов. Потому что в Италии отдельные регионы принимают решение об обязательности или необязательности обсервации. Не думаю, что кто-то хотел бы приехать в Италию и провести 14 дней в обсервации.

- Есть ли у правительства Италии какие-то предварительные планы, как будет организован, даже для самих итальянцев, летний пляжный отдых. Мы же все видели эти популярные фотографии, где на пляжах стоят пластиковые кабинки. Это все вообще серьезно?

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- Знаете, по поводу пластика на пляже – это несерьезно. Но, что касается обсуждения проблемы, как защититься и сохранить социальную дистанцию на пляжах – это очень серьезно. Я видел последние предложения, среди которых были не только кабинки, но и "живые" ограждения из бамбука и другого органического материала. То есть, это творчество местного, регионального и центрального уровней. Вчерашняя дискуссия, в которой участвовали специалисты, была посвящена тому, какой должна быть дистанция между людьми на пляже. Говорят о 12 метрах между большими зонтиками, где люди отдыхают с друзьями или семьей. На сегодня – это 5-6 метров, но хотят сделать 12 метров. Уменьшится ли количество тех, кто сможет посещать пляжи, как быть с остальными людьми?

Мне нравится в Италии, что любое политическое решение правительства всегда базируется на рекомендации специально созданного научного комитета при правительстве Италии. То есть, есть объяснение от правительства, мы принимаем политическое решение о том, что есть научное обоснование. Этот научный комитет – это не чиновники, а именно медики, ученые, у которых нет прямого доступа к правительству, но благодаря созданию комитета (или в других странах – советов) они имеют влияние.

У нас (в Риме – Авт.) 18 мая открываются бары и рестораны. Я сегодня разговаривал с владельцем одного из заведений возле посольства, они готовятся, но еще не знают, какие будут указания, рекомендации и инструкции по социальной дистанции именно в ресторане. Будет ли два метра между столиками нормально? Два человека за одним столиком? А если придет семья с детьми? То есть, сегодня все эти заведения, в том числе и те, кого касается организация отдыха летом, они готовятся. Но все будет зависеть от успешности борьбы с пандемией. Последнюю неделю Италия демонстрирует очень положительные показатели по уменьшению инфицированных и увеличению тех, кто выздоровел. Никоим образом никто ни из чиновников, ни из политиков не хотел бы, чтобы каким-то опрометчивым решением все эти карантинные меры были сведены на нет и началось увеличение количества инфицированных.

- Но даже несмотря на действующий запрет на въезд, закрытые границы и отсутствие решения национальных правительств об их открытии некоторые авиакомпании продолжают продажу билетов в Италию, Испанию. Подытоживая, все-таки, не стоит даже по акции покупать билеты.

- Совершенно верно вы даете рекомендации, потому что сегодня нет никаких формальностей для организации именно таких рейсов. Сначала пройдут, думаю очень быстро, переговоры и консультации между представителями правительств и авиакомпаний. Затем будут определены те маршруты, которые на сегодня будут наиболее необходимы и привлекательны. И только после этого можно будет официально заявить, как в Украине – Мининфраструктуры, так и в Италии соответствующему Министерству транспорта о том, что функционируют маршруты и дальше покупать билеты. Я могу сказать, что даже на спецрейсы, которые в этом месяце планировались в отдельные страны, в том числе в Италию, не все билеты были выкуплены, и поэтому они были отменены. Отменены по разным причинам и люди должны теперь получить компенсацию, или перенести свою поездку на другую дату. Поэтому я бы советовал официально всем дождаться решений правительственных структур. И только после этого планировать свою поездку, и вкладывать в это деньги.

Напомним, Россия предоставила Италии помощь в борьбе с коронавирусом и теперь требует поднять вопрос об отмене санкций:

Видео: Reuters

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