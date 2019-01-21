Планы на корабль-призрак: достроит ли Украина свой новейший корвет

Активное проектирование этого новейшего украинского корабля началось еще в 2007 году

"Владимир Великий". Будущий корвет планируют оснастить ракетами и вертолетами.

Планы на корабль-призрак: достроит ли Украина свой новейший корвет Игорь Ветров //smm3.ollcdn.net/img/article/12059/10_main_new.1547499739.png //smm0.ollcdn.net/img/article/12059/10_tn.1547499739.png 2019-01-21T07:19:00+02:00 Украина Активное проектирование этого новейшего украинского корабля началось еще в 2007 году

В государственном концерне "Укроборонпром" готовы достроить корвет для Военно-морских сил Украины. Это самый настоящий проект-долгострой, создание которого началось более 10 лет назад. Сроки сдачи корабля в эксплуатацию то и дело переносились. Несмотря на обнадеживающие заявления "Укроборонпрома", эксперты сомневаются, что корвет удастся достроить и на этот раз. Все подробности узнала "Сегодня".

История одного проекта

О том, что "Укроборонпром" хочет достроить корвет проекта 58250, или "Владимир Великий", заявил журналистам первый заместитель гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко. По его словам, корвет строился на одном из частных судостроительных заводов, который стал банкротом, однако флот нуждается в кораблях такого типа. "Концерн "Укроборонпром" и предприятия, входящие в его состав, уже разработали план достройки этого корвета", — заявил Сергей Омельченко.

Активное проектирование этого новейшего украинского корабля началось еще в 2007 году. Предполагалось построить корвет, способный совершать походы дальностью до 4000 миль. Это позволяло кораблю действовать за пределами Черного моря.

Корвет начал строиться в 2011 году на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) в Николаеве. Проект предполагал широкую кооперацию отечественных и зарубежных предприятий, поскольку самостоятельно Украина не способна построить такой корабль.

Корвет предполагалось вооружить артиллерийским, торпедным и ракетным вооружением, а также снабдить вертолетами. Но даже после начала строительства в проект вносились изменения. Вариант сотрудничества с РФ отпал в 2014 году, после начала российской военной агрессии на территорию нашей страны. Наконец корвет решили оснастить французской противокорабельной ракетой (ПКР) Exocet, 76-мм итальянским корабельным автоматическим орудием OTO Melara, 35-мм автоматическими зенитными пушками швейцарской компании Oerlikon, а также франко-итальянскими торпедами MU90.

Стоимость головного корабля проекта оценивалась приблизительно в 250 млн евро. Изначально первый корвет планировалось сдать заказчику в конце 2012 года, затем до 2021 года построить четыре таких корабля, а к 2026-му иметь уже 10—12 новейших украинских корветов. Однако из-за недостатка финансирования аппетиты сокращались, а сроки сдачи неоднократно переносились.

Так, в последний раз строительство корабля было профинансировано в конце 2013 года. По состоянию на 2017 год, когда Минобороны вновь заявило о возобновлении строительства, готовность корпуса головного корвета составляла 80%, а общая готовность всей конструкции корабля — всего 17%. При этом сроки завершения программы сдвинулись до 2028 года. К тому времени планировалось построить четыре корвета, а головной корабль спустить на воду в 2022 году. Объемы финансирования были увеличены вдвое — с 16,2 млрд до 31,9 млрд гривен.

В 2018 году на строительство корабля должны были выделить 1,36 млрд грн. Однако в июне прошлого года командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил, что деньги так и не поступили.

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Туманное будущее

Впрочем, заявление Омельченко обнадеживает: в Украине не намерены ставить крест на важном для страны проекте. Ведь необходимость укрепления флота осовремененными кораблями продиктована агрессивными действиями России в Черном и Азовском морях. Кроме того, строительство корветов предусмотрено Стратегией развития Военно-морских сил до 2035 года, которая была презентована в конце ноября прошлого года командующим ВМСУ Игорем Воронченко.

Тем не менее, по информации директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, сейчас строительство корвета не финансируется.

"В ВМСУ понимают, что стоимость постановки в строй хотя бы одного корвета потребует почти четверть средств, предусмотренных оборонным бюджетом на закупки. А решить задачу нынешней войны с одним или даже двумя корветами не получится", — написал Бадрак в своей статье в одном из украинских изданий.

Эксперт также напомнил, что группировка российских кораблей только в Азовском море составляет порядка 100 единиц, что более чем в 20 раз превышает возможности украинского флота.

По мнению Валентина Бадрака, оживить строительство украинского корвета могло бы предоставление государственных гарантий под этот проект. Тогда финансирование могли бы выделить банки Бельгии, Голландии или Китая.

Пока же, несмотря на бодрые заявления "Укроборонпрома" о готовности возобновить строительство, не исключено, что сроки сдачи головного корабля опять придется перенести.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, стоимость завершения строительства корвета неподъемная для украинского военного ведомства.

"И хотя украинский флот испытывает потребность в кораблях такого класса, по всей видимости, в ближайшие годы достроить хотя бы головной корвет из этой серии не получится", — полагает Жирохов.

По его мнению, вместо этого может быть сделан выбор в пользу получения подобных кораблей западной постройки — либо новых, либо уже побывавших в эксплуатации. Но очень не хочется, чтобы постройка своего собственного корабля так и осталась мечтой.

ПРК. Заменить пока корветы могут фрегаты Oliver Perry с противокорабельными ракетами

Заменители корвета

О том, какие западные корабли могут усилить наш флот в ближайшем будущем, ранее уже говорилось. Это прежде всего два патрульных катера типа Islands. Они уже переданы в распоряжение ВМСУ и в ближайшие месяцы должны быть переправлены в Украину.

Кроме того, идут переговоры о передаче в распоряжение ВМСУ двух американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые могут быть вооружены противокорабельными ракетами Harpoon. Это важнейший "бонус", поскольку наш флот пока не располагает собственными ПКР. Кроме того, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что США должны предоставить Украине от 6 до 12 патрульных торпедных катеров класса Mark V, оснащенных не менее чем 50, а может быть, и сотней ракет Hellfire.

По мнению американского дипломата, небольшие маневренные катера именно в такой комплектации могли бы представлять опасность для сосредоточенного в Азовском море российского флота. В Мариуполь и Бердянск они могут быть доставлены воздушным путем.

Стоит, впрочем, отметить, что американская ракета Hellfire разрабатывалась в 1970-х годах прежде всего как противотанковое средство для запуска с воздушных носителей. Однако в ходе многочисленных модернизаций Hellfire стала многоцелевой высокоточной системой. С другой стороны, на катерах Mark V, как правило, размещается стрелковое, а не ракетное вооружение. В целом же эти катера предназначены для обеспечения действий подразделений сил специальных операций, а не для морских сражений с более крупными кораблями. В настоящее время катера Mark V постепенно заменяются более новыми катерами Mark VI, которые также не оснащаются ракетным вооружением.

Упомянул Джон Хербст и про ПКР Harpoon. По его словам, в США хранится большое количество этих ракет производства 1970-х годов с дальностью действия более 50 миль (свыше 80 км).

"Они могут быть предоставлены Украине бесплатно — это даже позволит сэкономить нам расходы на их хранение", — отмечает Хербст.

По его мнению, даже старые "Гарпуны" могут сильно усложнить жизнь россиянам.

Однако и здесь следует сделать пару оговорок. Во-первых, до появления хотя бы пары американских фрегатов украинская армия просто не будет располагать платформами для запуска "Гарпунов", а во-вторых, характеристики украинской ракеты "Нептун", которая находится на завершающей стадии испытаний, все-таки повыше, чем у старых "Гарпунов" производства 1970-х годов.

Напомним, ранее мы подвели итоги года для украинской армии: конец АТО и новые ракеты. В 2018 году украинская армия наконец начала получать оружие из США, изменила формат операции на Донбассе и продолжила практику освобождения "серых зон".

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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