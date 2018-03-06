Планы Путина по Донбассу: эксперты рассказали, зачем Кремлю миротворцы

Слухи о том, что на переговорах со спецпосланником Госдепа США Куртом Волкером по Донбассу советника президента РФ Владислава Суркова могут заменить вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком, свидетельствуют о желании Кремля заморозить конфликт на востоке Украины. И миротворческая миссия ООН, если она будет развернута на условиях Москвы, этому лишь поспособствует.

Изначально российские рупоры типа главы МИДа Сергея Лаврова и сенатора Алексея Пушкова заявляли, что под миротворцами они понимают охранников СММ ОБСЕ, которые ни в коем случае не должны получить доступ к границе. Но это, по словам Леонида Кучмы, значит сделать новую границу с Украиной.

"Нам предлагают: давайте мы сначала на линии соприкосновения введем "голубые каски", которые будут защищать ОБСЕ. Это значит сделать новую границу с Украиной. Это точное подобие Приднестровья. Там тоже есть российские "голубые каски". И что?", – ответил на вопрос сайта "Сегодня" о миротворцах Леонид Кучма.

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Последняя встреча в Дубае, по словам как Волкера, так и Суркова внесла некий конструктив в обсуждение миротворческой миссии. Правда, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер и экс-посол США в России Майкл Макфол также считают, что руками миротворцев Путин хочет заморозить войну, а устойчивое перемирие позволит Москве через, в первую очередь, Германию начать лоббирование вопроса о послаблении европейских санкций.

То, что предлагает Кремль, – "кипрская" модель раздела Донбасса.

"Да, речь идет о том, чтобы заморозить конфликт. С одной стороны, устойчивое прекращение огня дает возможность утверждать, что мы уменьшили опасность конфликта, там уже не стреляют, никто не гибнет. Но с другой стороны ситуация оказывается замороженной. Москве совершенно не нужны эти перестрелки, но она не может сдать Донбасс Киеву, потому что это означает политическое поражение – после того, как была заплачена определенная военная и прочая цена за то, чтобы сохранить Донецк и Луганск вне контроля Киева. После этого сдавать все?", – сказал в интервью сайту "Сегодня" директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Напомним, ранее сообщалось о "плане Волкера" по Донбассу, из которого стало известно, что США предлагают России.

Больше читайте в материале сайта "Сегодня": "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России".