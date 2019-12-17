Платформа "E – PR" – быстрая и удобная доставка информационного-продукта в Мировую сеть

Современный бизнес все больше уходит из off-line в on-line, медиа становится экологичным, не требующим использования тонн бумаги и печатных материалов. Представители бизнеса, общественные деятели и политики обращаются к свой аудитории посредством Интернета. Всемирная сеть поглощает традиционные методы коммуникации. Но увы, не всегда, самостоятельное формирование стратегии продвижения, позиционирования в информпространстве приносит ожидаемые результаты. Для выполнения поставленных задач создаются специальные сервисы, одним из таких является платформа E – PR, созданием которой моя команда занималась последних несколько лет.

Как родилась идея проекта "E – PR"?

В начале деятельности компании "Второй паспорт", была поставлена задача оперативно вывести бренд в ТОПы поисковых систем, таких как Google и Яндекс. Обратившись в известную SEO-компанию мы потратили значительные средства, но WOW-эффект не последовал. В итоге, пришли к выводу, что в лидеры поисковиков "Второй паспорт" может вывести планомерное, системное повествование о нашей активности в популярных электронных СМИ. За несколько лет, мы завоевали медиа-рынок стран, жители которых являются нашими потенциальными клиентами. Речь идет об Украине, Казахстане, Белоруси. Кроме того, учитывая что офис "Второго паспорта" находится в США, была реализована значительная кампания в англоязычном сегменте Интернет. В результате, медиа-популярность принесла нашему бизнесу новых клиентов, партнеров и инвесторов параллельных проектов. Далее, накопив определенный опыт и знания в области пиар и рекламных технологий, мы решили их монетизировать и создавать E – PR- платформу.

В чем суть проекта"E – PR "?

Согласно задумке, E – PR – платформа, аккумулирующая в себе медийные ресурсы, систематизированные по разделам: регион, профиль, рейтинг, посещаемость, целевая аудитория и прочее. Это своего рода, он-лайн магазин, где клиент может собрать в "корзину" интересующий его перечень услуг и СМИ, соответствующие его запросу и отправить заявку в обработку специалисту проекта "E – PR ". Далее, заявку оценивает наш пиарщик, с клиентом утверждается бюджет, готовятся публикации и кампания запускается в ротацию. На сегодняшний день, мы формируем штат пиарщиков и профессиональных копирайтеров-фрилансеров, работающих в разных странах мира. E – PR – платформа стартует с началом 2020 года. Основная задача платформы — обеспечение простоты обращение и удобство для работы клиента. Прямо сейчас, мы продолжаем формировать базу партнерских СМИ по всему миру, в первую очередь это англоязычные и русскоязычные издания. Речь идет о развернутом спектре изданий, начиная с крупных, популярных и заканчивая небольшими региональными, специализированными медиа. В украиноязычном и русскоязычном сегментах аналоговые платформы и сервисы отсутствуют.

На какой стадии развития находится проект сегодня

Сейчас, мы находимся на втором этапе развития проекта. Как только E – PR – платформа будет запущена, начнется третий. С запуском инструмента стартует маркетинговая кампания, способствующая продвижению продукта E – PR на рынок информационных услуг. Наши партнерские медиа уже готовы к пиар и рекламному сопровождению. С продвижением E – PR мы начнем экспансию медиа рынков Европу и Азиатских стран. Эти рынки весьма масштабные с неисчерпаемым медийным потенциалом для нас и наших клиентов. Параллельно с развитием сети партнерских СМИ, мы будем выстраивать свою клиентскую базу, основу бизнеса E – PR. Обслуживая медийные потребности клиентов мы сможем зарабатывать и параллельно компенсировать средства, необходимые для поддержания жизнедеятельности проекта.

Размеры инвестиций, необходимых проекту

Модель E – PR платформа уже разработана и тестируется. Готовится ее к запуску и планируется продажа 10 процентов акций проекта. Таким образом мы стремимся привлечь необходимые 200 тыс. долларов для дальнейшего функционирования E – PR. Этой суммы будет достаточно для того, что бы запустить проект, маркетинговую кампанию и начать работать с клиентами. С нашей стороны уже профинансировано 100 тыс. долларов. Возникнет ли потребность в дополнительных инвестициях? Как и в случае с развитием компании "Второй паспорт" мы задумали стремительный рост проекта "E – PR" и осваивание новых медиа-рынков. В связи с этим, вопрос инвестиций стоит достаточно остро. Со стартом платформы начнется активная работа с партнерами и клиентами, формирование положительной динамики проекта и его прибыли. В марте 2020 года мы будем готовы представить трекшен проекта венчурным фондам с целью получения дополнительных инвестиций. Напомню, что офис "E – PR "находится в США, где сотрудничество с венчурными фондами является традиционной составляющей бизнеса.

Уменьшится ли доля предыдущих инвестором после нового раунда?

Нет она не уменьшится, поскольку сейчас все акции принадлежат компании и финансы, которые мы получим от фондов, будут вложены исключительно в развитие проекта. Дальнейшее привлечение инвестиций, возможно к концу 2020-го года. При этом процентная составляющей первоначальных инвесторов не изменит. Их 10 процентов останутся теми же 10 процентами. Вероятнее всего, их стоимость значительно увеличится. Это означает, что все акции "E – PR "приобретенные на первом этапе развития проекта, за 10 тыс. долларов, будут оценены пропорционально новым инвестиционным вливаниям. Если нам, на конец следующего года, удастся продать еще 20 процентов акций от оставшихся 90-ста за 1 млн. долларов, то стоимость 1 процента в целом будет значительно увеличена. Рост проекта, новые инвестиции лишь укрепляют финансовое положение первоначальных инвесторов, поверивших в успешность Start-up. Первые вложившие свои деньги в Start-up – пы Facebook, UBER, Airbnb, сегодня, пожинают достойные плоды. Предприниматели поверившие мне и команде "E – PR" в итоге выиграют и заработают.

Чем привлекателен проект "E – PR " для инвесторов?

Инвестор получит долю в новом, не имеющем аналогов проекте. Кроме того, у инвестора на руках будут официально оформленные документы и сертификаты. Он сможет рассчитывать на дивиденды и увеличение стоимости своей доли. Если инвестор захочет продать долю, у него всегда будет такая возможность. Рынок Интернет рекламы и PR – разрастается до колоссальных масштабов. Каждая компания, предприниматель, представитель малого и среднего бизнеса, политик и общественный деятель стремится быть первым в поисковых системах и популярным в социальных сетях. Проект "E – PR" имеет исключительно плюсы. Возможно, нашу идею позаимствуют конкуренты. Но мы первые и у нас есть опыт успешного Start-up. Мы будем стремиться удержать рынок и финансово удовлетворить наших инвесторов.

Независимая экспертиза проекта

Мы провели несколько исследований. Я общался с десятками успешных предпринимателей из моего окружения, партнерами по бизнесу, ставя перед ними вопрос — было бы ли им интересно использовать "E – PR" в работе по продвижению в Мировой сети? Ни одного отрицательного отзыва не последовало. В современном мире технологии должны быть быстрые и удобные. Наша платформа полностью соответствует этим требованиям. Вторая фокус группа состояла из профессиональных пиарщиков и руководителей PR-агенств. Согласно их мнения, малый и средний бизнес, начинающие политики это наши клиенты. Логично предположить, что крупные игроки, такие как Coca-Cola и Ford традиционно продолжат обслуживаться в пиар-агентствам, невзирая на дороговизну услуг и растянутые временные рамки, связанные с подготовкой стратегии. Хотя, за некоторых гигантов рынка мы вскоре будет готовы побороться. С другой стороны, малый и средний бизнес это 90 процентов мирового экономического рынка.

Кто может стать инвестором E – PR?

Мы открытая компания и приглашаем всех, заинтересованных в нашем проекте. Но, при этом каждого из потенциальных инвесторов будет изучаться индивидуально. У меня уже есть опыт работы с инвестициями, связанный с девятилетним становлением бренда "Второй паспорт". У бренда длинная инвестиционная история, на пути которой были разные ситуации, когда некоторых инвесторов охватывала паника и они ежедневно интересовались состоянием своих акций, создавая фон. В итоге, компания — лидер рынка в сегменте предоставления иммиграционных услуг для жителей стран постсоветского пространства, не имеющая аналогов энциклопедия для иммигрантов. Инвесторы "Второго паспорта" удовлетворены. Любой Start-Up связан с оправданными рисками. У нас все получится, поскольку алгоритм действий мы воссоздадим по образу "Второго паспорта" и наступит момент "Х", когда начнется выплата дивидендов. Нам в поддержку будет доверие инвесторов, а свою очередь мы сделаем все возможное для того, что бы они окупили свои вложения

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