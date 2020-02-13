Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

13 февраля стало известно, что заражение коронавирусом 2019-nCoV обнаружено у 44 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Таким образом, на борту Diamond Princess вот уже 219 инфицированных, включая одного сотрудника карантинной службы. Все подробности этой истории читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

История злоключений пассажиров круизного лайнера Diamond Princess началась еще 3 февраля, когда подтвердилось заражение коронавирусом у нескольких из них. В результате 3,7 тысячи человек, находящиеся на борту, застряли в море у берегов Японии на карантине, который ввели японские власти. Само судно стоит на рейде у японского порта Йокогама, а всем пассажирам запрещено выходить из кают.

20 января Diamond Princess вышла из порта и отправилась по маршруту Йокогама – Кагосима – Гонконг – Окинава – Йокогама. В Гонконге на берег сошел 80-летний пассажир, который оказался инфицированным. К окончанию круиза у нескольких пассажиров началось недомогание, в связи с чем японские власти приняли решение провести обследование всех 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

По информации министра здравоохранения Японии Като Кацунобу, сперва коронавирус был обнаружен у 10 пассажиров. Среди инфицированных было двое граждан Австралии, три пассажира из Гонконга, один американец и филиппинский член экипажа.

Конечно же, среди этих почти 4 тысяч человек на борту не могло не оказаться украинских граждан. Как сообщило "Радио Свобода" 5 февраля со ссылкой на источники на борту судна, запертыми на лайнере оказались не менее 20 украинцев. В тот же день национальный координатор по международным медико-санитарным правилам Японии сообщил уже о 25 гражданах Украины, находящихся на борту Diamond Princess. Все они являются членами экипажа.

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На тот момент были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, успели протестировать 31 образец, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Утром 6 февраля, когда число инфицированных пассажиров достигло двадцати, судно причалило, чтобы загрузить продовольствие.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, консульская служба Министерства иностранных дел Украины находилась в постоянном контакте с украинцами на борту злополучного лайнера.

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"Есть специальные люди, которые занимаются этим 24/7. Мы находимся в контакте не только с пассажирами на этом лайнере, мы находимся в контакте с нашими людьми, которые находятся в материковой части Китая. Мы, как вы знаете, ведем работу, выясняя, кто нуждается в эвакуации", – сказал Пристайко.

К сожалению, нашим соотечественникам не удалось уберечься от вируса. 9 февраля стало известно, что заразился первый украинец. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии", – сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Нашему соотечественнику оказали квалифицированную медицинскую помощь, больной "чувствовал себя нормально", но уже 10 февраля стало известно, что заразился еще один украинец на борту Diamond Princess.

"Оба, и мужчина, и женщина, сейчас находятся в больницах Токио. Состояние удовлетворительное. Находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь. У госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет. Женщина чувствует себя как при обычном гриппе", - уточнил Погорельцев.

Напомним, что на фоне истории с лайнером Diamond Princess, четыре страны Юго-Восточной Азии и Гуам запретили заходить в свои порты другому пассажирскому судну. Как сообщает The Guardian, лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и 15 февраля должен был прибыть в Японию, которая через пару дней после начала круиза запретила экипажу заходить в свои порты. Вскоре аналогичные решения приняли власти Гуама (тихоокеанская территория США), Тайваня и Филиппин. А 10 февраля об этом сообщил и министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул. На борту лайнера 2257 пассажиров и членов экипажа. Сейчас он находится в Южно-Китайском море.

Diamond Princess – большое круизное судно, находящееся в собственности и используемое компанией Princess Cruises. Было спущено на воду в 2004 году и в основном курсирует на Аляске летом и в Азии зимой. У судна существует корабль-близнец, Sapphire Princess. Оба судна были построены в Японии, на верфях компании Mitsubishi Heavy Industries. Суда имеют много общих черт с Ruby Princess, Emerald Princess и Crown Princess, и вместе эти пять судов образуют один класс Gem (с англ. - "драгоценный камень").

Судно имеет 17 палуб, на которых располагаются не только каюты пассажиров, но еще и медицинский центр, художественная галерея, обеденные залы, бутики, бар, часовня, интернет-кафе, театр, бассейны, теннисный корт, фитнес-центр, бассейны, концертный зал, поле для гольфа и ночной клуб, доступные для пассажиров.

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