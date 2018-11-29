Пленных украинских моряков из Крыма перевезли в Москву – адвокат

Сегодня, 16:15

По словам адвоката, украинских пленников доставили в СИЗО "Лефортово"

Фото: wikimedia
Фото: wikimedia

Украинских моряков, которых россияне захватили после атаки в Азовском море, из оккупированного Крыма доставили в московский следственный изолятор "Лефортово". Об этом в своем Facebook сообщил Джемиль Темишева, адвокат одного из плененных украинцев – Романа Мокряка.

"Моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто, а мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия", – заявил юрист.

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В то же время он не смог уточнить, сколько именно украинцев оккупанты переправили в российскую столицу.

Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии. 
москва, Крым, азовское море, лефортово, пленные моряки

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"Сегодня"

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