Пленных украинских моряков из Крыма перевезли в Москву – адвокат

Украинских моряков, которых россияне захватили после атаки в Азовском море, из оккупированного Крыма доставили в московский следственный изолятор "Лефортово". Об этом в своем Facebook сообщил Джемиль Темишева, адвокат одного из плененных украинцев – Романа Мокряка.

"Моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто, а мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия", – заявил юрист.

В то же время он не смог уточнить, сколько именно украинцев оккупанты переправили в российскую столицу.

Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии.