Пленных украинских моряков начали уведомлять об окончании предварительного следствия

Уведомление проходит в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ

Фото: "Громадське".

Следователи Следственного управления ФСБ России, по графику следственных действий, начали осуществлять уведомление военнопленных украинских моряков и их адвокатов об окончании предварительного следствия. Об этом написал адвокат Николай Полозов на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается в сообщении, уже уведомлены военнопленные: Денис Гриценко, Василий Сорока, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Виктор Беспальченко, Богдан Головаш.

"В ходе сегодняшнего дня должно состояться уведомление военнопленных Сергея Чулибы и Сергея Попова. В отношении остальных военнопленных и их защитников, уведомление об окончании предварительного следствия будет производиться на следующей неделе", – отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Отметим, как завил Павел Климкин, 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, могут освободить в ближайшее время. Но в обмен на это президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политической выгоды.

Напомним, Зеленский в Канаде сделал заявление по освобождению украинских моряков. Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что украинские моряки должны вернуться домой.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.

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