Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Пленных украинских моряков начали уведомлять об окончании предварительного следствия

12 июля, 10:54

Уведомление проходит в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".

Следователи Следственного управления ФСБ России, по графику следственных действий, начали осуществлять уведомление военнопленных украинских моряков и их адвокатов об окончании предварительного следствия. Об этом написал адвокат Николай Полозов на своей странице в фейсбуке. 

Как отмечается в сообщении, уже уведомлены военнопленные: Денис Гриценко, Василий Сорока, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Виктор Беспальченко, Богдан Головаш.

"В ходе сегодняшнего дня должно состояться уведомление военнопленных Сергея Чулибы и Сергея Попова. В отношении остальных военнопленных и их защитников, уведомление об окончании предварительного следствия будет производиться на следующей неделе", – отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катеры "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Отметим, как завил Павел Климкин, 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, могут освободить в ближайшее время. Но в обмен на это президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политической выгоды.

Напомним, Зеленский в Канаде сделал заявление по освобождению украинских моряков. Президент выразил надежду, что в России есть очень много простых людей, которые понимают, что украинские моряки должны вернуться домой.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Крым, моряки, следствие, Полозов, военнопленные

Вы сейчас просматриваете новость " Пленных украинских моряков начали уведомлять об окончании предварительного следствия". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Путина назвали условие возможного возвращения моряков в Украину

5 июля, 09:38

Москва направляла Киеву ноту, в которой был указан вариант освобождения украинцев из-под стражи

ПА ОБСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными

9 июля, 13:50

В резолюции осуждается продолжающаяся оккупация и аннексия Крыма Российской Федерацией

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Рухнул вертолет с олигархом: много погибших, детали катастрофы

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах

Зеленская выбрала платье от дизайнера Украины для встречи с Трюдо

​Самый крупный тираннозавр в мире

Зеленский в Борисполе выгнал с совещания руководителя горсовета

"Шевченко – хороший парень, но сборной должен руководить лучший"

Сикан забивает второй матч подряд за Шахтер

15 красавиц российского кино

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Как определить, натуральный мед или нет?

Появились скандальные подробности смертельного визита Кириленко

Появились новые детали убийства гардеробщицы ВР
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь