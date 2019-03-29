Пленный мичман "Яны Капу", чтобы стать моряком, пошел на хитрость
По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз
По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз. В марте 2014 года он был на одном из судов на озере Донузлав. Тогда украинские корабли несколько дней пытались вырваться на волю. Капитан предал присягу, а он неделю добирался дома вместе с товарищами и старшим сыном Иваном тоже моряком. После Крыма Юрию дали командовать буксиром "Яны Капу".
Жена военнопленного моряка Юрия Будзило Ирина рассказала, что лодка была обычным буксиром, а моряк сделал из него военную единицу: доделал палубы, установил пулемет, осуществлял сварочные работы. "Он всю жизнь их ремонтирует, называет своими детьми и я поняла, что жить без кораблей и моря, он просто не может", – сказала Ирина Будзило
Мать военнопленного моряка Любовь говорит, что всю одежда сына прошла через ее руки. Юрий просил маму подогнать под себя форму, костюмы, рубашки, а она радовалась, когда видела своего красавца при полном параде.
Чтобы стать моряком, Юрий пошел на хитрость, потому что у него обнаружили плоскостопие и он мог не попасть в морфлот. Но доказывал, что его отец был моряком, и он хочет продолжить его дело.
Из-за длительной болезни умер отец Юрия. Ему так и не сказали, что сын в плену. А недавно оказалось, что в тот рейс в Мариуполь должен был идти и младший брат пленного моряка Александр.
За время плена из Москвы поступил только один лист с поздравлениями родным. Близкие вспоминают, что кроме моря, Юрий мечтал и о небе. В Крыму смастерил дельтаплан, но вывезти не дали оккупанты. Теперь мечтает собрать вертолет, поэтому родные обещают помочь, – но после первого за все годы семейного отпуска.
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