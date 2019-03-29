Пленный мичман "Яны Капу", чтобы стать моряком, пошел на хитрость

По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз

Пленный мичман "Яны Капу", чтобы стать моряком, пошел на хитрость 2019-03-29T05:59:21+02:00 Украина По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз





По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз. В марте 2014 года он был на одном из судов на озере Донузлав. Тогда украинские корабли несколько дней пытались вырваться на волю. Капитан предал присягу, а он неделю добирался дома вместе с товарищами и старшим сыном Иваном тоже моряком. После Крыма Юрию дали командовать буксиром "Яны Капу".

Жена военнопленного моряка Юрия Будзило Ирина рассказала, что лодка была обычным буксиром, а моряк сделал из него военную единицу: доделал палубы, установил пулемет, осуществлял сварочные работы. "Он всю жизнь их ремонтирует, называет своими детьми и я поняла, что жить без кораблей и моря, он просто не может", – сказала Ирина Будзило

Мать военнопленного моряка Любовь говорит, что всю одежда сына прошла через ее руки. Юрий просил маму подогнать под себя форму, костюмы, рубашки, а она радовалась, когда видела своего красавца при полном параде.

Чтобы стать моряком, Юрий пошел на хитрость, потому что у него обнаружили плоскостопие и он мог не попасть в морфлот. Но доказывал, что его отец был моряком, и он хочет продолжить его дело.

Из-за длительной болезни умер отец Юрия. Ему так и не сказали, что сын в плену. А недавно оказалось, что в тот рейс в Мариуполь должен был идти и младший брат пленного моряка Александр.

За время плена из Москвы поступил только один лист с поздравлениями родным. Близкие вспоминают, что кроме моря, Юрий мечтал и о небе. В Крыму смастерил дельтаплан, но вывезти не дали оккупанты. Теперь мечтает собрать вертолет, поэтому родные обещают помочь, – но после первого за все годы семейного отпуска.

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