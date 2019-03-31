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Пленный моряк отметил день рождения в московском СИЗО

Сегодня, 14:32

Кадету Военно-морской академии и старшему матросу катера "Бердянск" Андрею Артеменко исполнилось 25 лет

Андрей Артеменко. Фото: Facebook
Андрей Артеменко. Фото: Facebook.
Пленный моряк отметил день рождения в московском СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a4/9fb/5ca0a49fb0ec6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a4/9fb/5ca0a49fb0ec6.png Украина Кадету Военно-морской академии и старшему матросу катера "Бердянск" Андрею Артеменко исполнилось 25 лет

Еще один узник Кремля отметил свой день рождения в российском плену. Как сообщил координатор защиты военнопленных моряков Николай Полозов, 31 марта захваченному Россией старшему матросу катера "Бердянск" Андрею Артеменко исполнилось 25 лет.

Юрист напомнил, что Андрей учится в Военно-морской академии, а в ходе обстрела 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива он получил ранение руки и глаза, после чего был захвачен в плен.

"Несмотря на все трудности с которыми Андрею пришлось столкнуться, он сохраняет свой боевой дух, хорошее настроение и веру в победу", – отметил Полозов.

От имени команды защиты военнопленных моряков он поздравил Артеменко с днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления, стойкости, мужества и скорейшего возвращения домой.

Напомним, что на данный момент Андрей находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

Ранее "Сегодня" встретились с родными пленного моряка, которые рассказали, что еще в 2014 году он остался верен Украине, когда служил по первому контракту на корвете "Приднепровье". Российские власти предлагали ему изменить присяге, но Андрей Артеменко отказался.

Кроме того, сообщалось, что 4 февраля он стал одним из трех военнопленных украинцев, с которыми в "Лефортово" смогли встретиться консулы Украины.

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Тег Керченский пролив, агрессия России, военнопленные, пленные моряки

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Сегодня

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