Пленный моряк отметил день рождения в московском СИЗО
Кадету Военно-морской академии и старшему матросу катера "Бердянск" Андрею Артеменко исполнилось 25 лет
Еще один узник Кремля отметил свой день рождения в российском плену. Как сообщил координатор защиты военнопленных моряков Николай Полозов, 31 марта захваченному Россией старшему матросу катера "Бердянск" Андрею Артеменко исполнилось 25 лет.
Юрист напомнил, что Андрей учится в Военно-морской академии, а в ходе обстрела 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива он получил ранение руки и глаза, после чего был захвачен в плен.
"Несмотря на все трудности с которыми Андрею пришлось столкнуться, он сохраняет свой боевой дух, хорошее настроение и веру в победу", – отметил Полозов.
От имени команды защиты военнопленных моряков он поздравил Артеменко с днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления, стойкости, мужества и скорейшего возвращения домой.
Напомним, что на данный момент Андрей находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.
Ранее "Сегодня" встретились с родными пленного моряка, которые рассказали, что еще в 2014 году он остался верен Украине, когда служил по первому контракту на корвете "Приднепровье". Российские власти предлагали ему изменить присяге, но Андрей Артеменко отказался.
Кроме того, сообщалось, что 4 февраля он стал одним из трех военнопленных украинцев, с которыми в "Лефортово" смогли встретиться консулы Украины.
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