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Пленный украинский моряк рассказал о здоровье, быте и питании в "Лефортово"

Вчера, 11:24

Узник Кремля не теряет силы духа, но огорчен невозможностью увидеться с другими пленными моряками

Владимир Лисовой. Фото: скриншот
Владимир Лисовой. Фото: скриншот.
Пленный украинский моряк рассказал о здоровье, быте и питании в "Лефортово" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/290/b8a/5c6290b8a4b30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/290/b8a/5c6290b8a4b30.jpg Украина Узник Кремля не теряет силы духа, но огорчен невозможностью увидеться с другими пленными моряками

Захваченного Россией украинского капитана 3-го ранга рейдового буксира "Яны Капу" Владимира Лисового перевели в новую камеру, где нет горячей воды и постоянно гуляют сквозняки, сообщил глава группы защиты военнопленных моряков Николай Полозов.

"8 февраля состоялись следственные действия в отношении военнопленного Владимира Лисового, с участием адвокатов нашей команды Петром Анашкиным и Александром Лесовым. Владимир Лисовой сообщил следствию информацию, предусмотренную статьей 17 третьей Женевской конвенции, от дачи других показаний отказался. В ходе следственных действий адвокаты заявили ряд ходатайств, в том числе о приобщении резолюции ПАСЕ", – пишет Полозов в Facebook.

По его словам, узник Кремля находится в хорошем моральном состоянии, но расстроен невозможностью увидеться с другими пленными моряками.

Он рассказал об ухудшении тюремного питания в московском СИЗО "Лефортово", говорит, что ест только супы, а также готовит продукты, переданные волонтерами – воду греет кипятильником.

Кроме того, он старается поддерживать себя в физической форме и заказывает книги в тюремной библиотеке.

"Получил два письма от родственников. Направил несколько писем в ответ, но до сих пор неизвестно доставили их или ещё нет", – отметил Полозов, добавив, что накануне Лисового посетил украинский консул.

Напомним, что 11 февраля в Москве прошли следственные действия в отношении другого пленного украинского моряка Сергея Цыбизова, который в очередной раз заявил, что является военнопленным.

Мы также писали, что трое украинских военнопленных моряков, которых накануне перевели в РФ из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем.

Кроме того, сообщалось, что захваченные в плен курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин за время неволи стали выпускниками академии ВМС.

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Тег Полозов, агрессия России, лефортово, пленные моряки, Лисовой

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