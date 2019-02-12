Пленный украинский моряк рассказал о здоровье, быте и питании в "Лефортово"
Узник Кремля не теряет силы духа, но огорчен невозможностью увидеться с другими пленными моряками
Захваченного Россией украинского капитана 3-го ранга рейдового буксира "Яны Капу" Владимира Лисового перевели в новую камеру, где нет горячей воды и постоянно гуляют сквозняки, сообщил глава группы защиты военнопленных моряков Николай Полозов.
"8 февраля состоялись следственные действия в отношении военнопленного Владимира Лисового, с участием адвокатов нашей команды Петром Анашкиным и Александром Лесовым. Владимир Лисовой сообщил следствию информацию, предусмотренную статьей 17 третьей Женевской конвенции, от дачи других показаний отказался. В ходе следственных действий адвокаты заявили ряд ходатайств, в том числе о приобщении резолюции ПАСЕ", – пишет Полозов в Facebook.
По его словам, узник Кремля находится в хорошем моральном состоянии, но расстроен невозможностью увидеться с другими пленными моряками.
Он рассказал об ухудшении тюремного питания в московском СИЗО "Лефортово", говорит, что ест только супы, а также готовит продукты, переданные волонтерами – воду греет кипятильником.
Кроме того, он старается поддерживать себя в физической форме и заказывает книги в тюремной библиотеке.
"Получил два письма от родственников. Направил несколько писем в ответ, но до сих пор неизвестно доставили их или ещё нет", – отметил Полозов, добавив, что накануне Лисового посетил украинский консул.
Напомним, что 11 февраля в Москве прошли следственные действия в отношении другого пленного украинского моряка Сергея Цыбизова, который в очередной раз заявил, что является военнопленным.
Мы также писали, что трое украинских военнопленных моряков, которых накануне перевели в РФ из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем.
Кроме того, сообщалось, что захваченные в плен курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин за время неволи стали выпускниками академии ВМС.
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