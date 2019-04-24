Пленный украинский моряк встретил 46-й день рождения в российском СИЗО
Юрию Будзыло исполнилось 46 лет, он один из самых опытных членов экипажей захваченных украинских кораблей
Сегодня – день рождения у одного из пленных украинских моряков, мичмана Юрия Будзыло. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
"Юрию Будзыло исполнилось 46 лет. Он один из самых опытных членов экипажей захваченных украинских кораблей и служит на рейдовом буксире "Яны-Капу". Команда защиты военнопленных украинских моряков поздравляет Юрия Будзыло с днем рождения и желает ему здоровья, стойкости, выдержки и, главное, скорейшего возвращения домой", - написал он.
Между тем, Международный трибунал назвал дату слушаний дела о захвате Россией украинских моряков. Слушания состоятся 10-11 мая в Гамбурге, где находится местопребывание Трибунала.
Напомним, что 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня.
Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих. Все заседания прошли в закрытом режиме. Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.
Мы также писали, что после приговора Европейский союз также призвал российские власти немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.
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