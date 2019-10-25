Пленум Верховного Суда Украины, сессия ПАСЕ и проблемы с Brexit: топ-темы дня

Внимание прессы будет приковано к нескольким важным событиям

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Пленум Верховного Суда рассмотрит вопрос об утверждении Обращения к президенту Украины о принятом парламентом Законе "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления.

Откроется II Съезд Украинской ассоциации клинических исследований. Среди спикеров: Яника Мерило, координатор развития eHealth от Офиса президента Украины, Татьяна Думенко, директор Государственного экспертного центра МЗ Украины, Александр Комарида, гендиректор Фармацевтического директората МЗ Украины.

Состоится третья национальная конференция National Media Talk. Конференцию откроют: Сюзан Фритц, директор Миссии Агентства США по международному развитию в Украине, Беларуси и Молдове; Джилиан МакКормак, директор Интерньюс.

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Проблемы с Brexit. В Брюсселе состоится заседание комитета постоянных представителей стран ЕС по вопросу отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза.

В тренде В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни

Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сразу несколько выступающих должны рассказать о способах защиты женщин-парламентариев от домогательств и дискриминации.

О том, какими были итоги четверга, 24 октября, читайте в информационно-аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Brexit

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