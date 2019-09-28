Плохие дороги и новые насекомые: названы последствия изменения климата в Украине

Ранее смещение температурных зон растягивалось на тысячелетия, а теперь оно происходит на наших глазах

Экологи рассказали о "прелестях" глобального потепления / Фото: clutch.ua

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Глобальное потепление в мире и аномальное потепление, наблюдаемое в Украине в последнее время, может иметь для нас серьезные последствия в аграрном бизнесе и сфере дорожного хозяйства.

Об этом глава Украинской климатической сети Илья Еременко рассказал сайту "Сегодня".

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"Бывает, что дороги портятся быстрее, т.к. смесь, которую используют для строительства дорог, не предназначена для такой температуры летом. Из-за аномального количества осадков старая ливневая канализация не справляется, затапливает подземные переходы, как это бывает в Киеве. Также это, например, появление нехарактерных вредителей, каких-то насекомых, которых у нас раньше не было. Это проблема сельского хозяйства, когда наши растения не устойчивы к таким вредителям, аграрии к этому не готовы. Это является угрозой для производства продуктов питания", – рассказал эксперт.

"Смещение температурных зон, в принципе, происходило и раньше, но тогда это занимало тысячелетия. Растения и другие организмы успевали адаптироваться, привыкнуть к новым условиям. Сейчас это все происходит настолько быстро, что адаптироваться мы не успеваем", – добавил Илья Еременко.

Ранее сообщалось, что аномальное потепление в Крыму может обернуться катастрофой.

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