Українська
$ 26,75
29,96
  1. Последние новости Украины

Пляжи Азовского моря будет патрулировать Нацгвардия и полиция

4 июня, 15:21

Руслан Ровик Руслан Ровик

Патрулирование пляжей будет продолжаться до конца курортного сезона

На курортах Азовского моря прибрежные зоны будут патрулировать бойцы Национальной гвардии и полиции.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.

"Количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - сказал заместитель командира воинской части.

Реклама

Также сообщается, что гвардейцы и полицейские будут охранять порядок на пляжах Мариуполя, Мелекина, Белосарайской Косы и поселка Ялта.

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 4 июня и последние данные о карантине

Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

Напомним, что ранее в Украине разрешили открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках заразиться им достаточно сложно. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

МВД Мариуполь патруль Азовское море полиция курорт нацгвардия патрулирование

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 4 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 4 июня и последние данные о карантинеУкраина
В Киеве задержали на
В Киеве задержали на "откатах" чиновника Минобразования (фото)Происшествия
"Ваш ребенок не дышит": в Запорожье в подпольном детсаду умерла годовалая девочкаЗапорожье
Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых не раз обвиняли в насилии
Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых не раз обвиняли в насилииПроисшествия
Письма помощника Суркова
Письма помощника Суркова "слили" в Сеть: озвучена цель проекта "Новороссия"Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять