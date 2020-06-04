Пляжи Азовского моря будет патрулировать Нацгвардия и полиция

На курортах Азовского моря прибрежные зоны будут патрулировать бойцы Национальной гвардии и полиции.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.

"Количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - сказал заместитель командира воинской части.

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Также сообщается, что гвардейцы и полицейские будут охранять порядок на пляжах Мариуполя, Мелекина, Белосарайской Косы и поселка Ялта.

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Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

Напомним, что ранее в Украине разрешили открыть пляжи в этом сезоне, поскольку ученые пришли к выводу, что на море коронавирус будет гибнуть, а в реках заразиться им достаточно сложно. Об этом заявил на брифинге главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Как сообщали новости "Сегодня", столичные пляжи обработали химикатами. Но обработку провели не от коронавируса, а от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Таким образом коммунальщики готовят зоны отдых к летнему сезону.

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