Пляжный патруль: первые итоги работы нового подразделения полиции

Найденные дети, раскрытые убийства и кражи — в Украине подвели первые итоги работы новейшего подразделения — туристической полиции. Напомним, 1 июня отряды таких полицейских вышли охранять порядок на пляжах и курортных зонах Одесской области.

Дети и воры

Как выяснила "Сегодня", за это время полицейские в шортах и на велосипедах уже разыскали более 50 детей-"потеряшек". В их обязанности также входит наказывать выпивающих и курящих в общественных местах граждан. В одесском облглавке полиции нам рассказали, что, помимо мелких правонарушений, такие туристические копы уже успели раскрыть два убийства, почти 30 краж, изъять 6 единиц оружия и выявить около 1 тыс. человек, которые совершили административные или уголовные правонарушения. По словам полицейских, некоторые воры намеренно приезжают летом в Одессу, чтобы поживиться на местных пляжах. Несколько дней назад копы поймали 25-летнюю жительницу Харькова, которая обворовала нескольких отдыхающих на пляже — она пришла и собрала сумки тех людей, которые в тот момент купались в море. После недолгих поисков воровка была поймана и доставлена в участок. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.

"Таких преступников мы неоднократно догоняли и задерживали. Около двух недель

назад было совершено разбойное нападение на иностранца — ему брызнули в лицо из газового баллончика, забрали мобильный телефон и около $300. По горячим следам были задержаны двое нападавших", — уточняет Юрий Мерденов из областного главка Нацполиции.

Вслед за пилотным проектом в Одесской области с августа пляжная полиция заработала и в Мариуполе. Предполагается, что в обеих областях отряды пляжных патрульных проработают до конца сентября. В МВД также уточняют, что в Мариуполе копы "вооружены" не только велосипедами, но и мотоциклами, и лошадьми.

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Поддержка и перспективы

В самой турполиции нам рассказали, что они обеспечены поддержкой коллег, которые работают на катерах. Также в случае необходимости готовы задействовать водолазов. Но при этом численность турполиции, например, в Одесской области — около 300 человек на 5—6 млн отдыхающих. По завершении сезона копы продолжат выполнять свои прежние обязанности — патрулировать город на авто. Если проект себя зарекомендует хорошо, то такая же полиция появится и во Львовской области, но, скорее всего, уже в следующем году. В полиции рапортуют, что благодаря турполиции уже снизили преступность в Одессе в два раза. Впрочем, одесситы не особо рассчитывают на то, что украденная вещь будет найдена.