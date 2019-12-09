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Плюсовая температура и дожди на Закарпатье: какая погода ждет украинцев 9 декабря

9 декабря, 07:53

В Киеве и области в понедельник осадков не будет

/ Фото: Pixabay

В Украине 9 декабря будет сухо, только на Закарпатье прогнозируют небольшой дождь. Температура будет от 3 до 8 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

"Без осадков, лишь на Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура днем 3-8 ° тепла, на юге Одесской области до 11 ° тепла", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, какая погода ждет киевлян и жителей Киевской области. В столичном регионе в понедельник осадков не будет. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м / с. В Киеве температура будет 5 градусов тепла, в области – 3-8 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

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Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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