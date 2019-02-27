Плюсовая температура, но местами снег: синоптики уточнили прогноз погоды
Календарная весна все ближе, потепление не отступает, но зима еще покажет "зубы"
Сегодня по всей территории страны будет плюсовая температура, теплее всего на западе, а вот на востоке ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на востоке страны ожидается 2-4 градуса тепла, на Закарпатье до +8. Везде облачно и осадков не прогнозируется.
В центральных областях также сухо и без осадков, а температура 2-4 градуса. На севере страны погода будет немного отличаться: в Черниговской области 1-3 выше нуля, в Сумской – от -1 до +1. Без осадков.
А вот на востоке сегодня будет мокро. Там во всех областях пройдет мокрый снег, но температура будет оставаться плюсовой – до +3 тепла.
На юге будет довольно тепло 4-6 градусов и облачно.
Напомним, ранее во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.
Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
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