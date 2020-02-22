Плюсовая температура, но местами снег: синоптики уточнили прогноз погоды (карта)

Осадки обещают только в Донецкой и Луганской областях

В Украине в субботу, 22 февраля, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, но в Донецкой и Луганской областях ожидается дождь с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометентр, в западных областях сегодня будет до +5...+8 градусов днем, ночью будет в пределах -1...+2 градусов.

На юге ожидается днем до +4...+8 градусов, ночью прогнозируют -2...+1 градус.

В центральных и северо-восточных областях также будет +5...+7 градусов днем и ночью обещают до -2...+1 градуса.

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В Донецкой и Луганской областях днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью будет -1...+1 градус.

В Киеве и области прогнозируют днем до +5...+7 градусов, ночью будет -1...+1 градуса.

Напомним, в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов.

А вот весна особо не порадует: синоптики также предупредили, что март в Украине может быть неожиданно холодным из-за того, что в Украине меняются температурные режимы.

Аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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