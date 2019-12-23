PMTrade: брокер корпоративного уровня для частных клиентов

Известная компания PMTrade приглашает присоединиться к социальной сети для трейдеров и инвесторов с возможностью копирования сделок

Корпоративный брокер PMTrade впервые открыт частным трейдерам в Украине. Теперь им доступны инструменты для трейдинга, проверенные брокером в тысячах сделок с финансистами крупных корпораций. Выверенный подход к работе с финансовыми рынками и тонкий сервис для клиентов самого высокого полета делает PMTrade желанным поставщиком брокерских услуг.

Объем сделок компании PMTrade перевалил за 1,5 миллиарда долларов в месяц. Ее клиенты получают более 200 инструментов для торговых сделок, открытые рынки 11 стран и спред – от 0,3.

Все операции на площадке совершаются менее чем за секунду, что исключает возможность проскальзывания, когда сделка исполняется по иной цене, и реквоты из-за изменений курса.

Инструменты, предоставленные PMTrade для инвестиций и торговли:

акции европейских компаний (Loreal, Danone, Lufthansa);

акции американских корпораций (IBM, Apple, Cisco);

forex (здесь можно найти валюту от норвежской кроны до доллара);

криптовалюты (биткоин / лайткоин);

металлы (серебро / золото / медь);

индексы DOW, FTSE, NSDQ;

товары (нефть, сахар, кофе).

Предложение PMTrade для частных трейдеров и инвесторов из Украины

Долгие годы работы на мировом рынке привели компанию к созданию ключевого продукта для частных лиц – Invesocium. Эта разработка для современного трейдинга по сути своей – социальная сеть, которая объединяет новичков и профессиональных трейдеров на одной площадке. Пользователи без яркого опыта в торговле и инвестициях получают уникальную возможность в рамках Invesocium копировать действия экспертов и заключать проверенные сделки купли-продажи.

Это возможно благодаря копитрейдингу – технике, известной десятилетиями, но только сегодня открытой для всех украинцев онлайн. Современное программное обеспечение позволяет отследить действия профессионального трейдера и скопировать их в мельчайших деталях в режиме реального времени. Проведенная сделка в автоматическом режиме обеспечит частному трейдеру пассивный доход без длительного изучения законов торговли на международной бирже.

Также компания PMTrade предлагает еще два продукта: PMTrade Dividend и PMTrade myBank.

Программа PMTrade Dividend открывает возможность работать с CFD на европейские или американские акции, что облегчит доступ к мировым рынкам. Продукт myBank даже без заключения сделок обеспечит доход благодаря годовым процентам, поступающим на счет (от 3 до 18%), поддерживая остаток на счету в PMTrade стабильным в начале и конце месяца.

Особенности счетов в PMTrade

Индивидуальный подход к клиенту обеспечивается в PMTrade разными типами счетов. Компания учитывает материальный и профессиональный уровень каждого пользователя и предлагает использовать один из трех типов счетов. Счета разнятся комиссиями и спредами, однако обладатели любого из них получат равный доступ к функционалу и инструментам площадки.

PM.PRO – счет для профессиональных трейдеров (комиссия – 0,005%, спред – от 0,8). Подразумевается, что владелец такого счета будет иметь высокую торговую активность, заключать крупные сделки и получать большие прибыли;

PM.HIT – подойдет опытным трейдерам, которые уже заключали сделки. Здесь сниженная комиссия составит всего 0,007%, а спреды выше – от 1;

PM.START – счет для старта в трейдинге. Предлагается спред от 1,5, а комиссионные сборы отсутствуют. Благодаря льготным условиям новички на бирже смогут использовать весь потенциал площадки.

Чем профессиональнее счет, тем больший взнос потребуется для его создания, однако крупные заявки (от 50 тысяч долларов) получают детализированную программу в рамках исполняемой стратегии.

Чтобы лучше разобраться в особенностях Invesocium, PMTrade предлагает клиентам зарегистрироваться и воспользоваться бесплатным демо-счетом с виртуальной валютой.

Продукты PMTrade, доступные сегодня частным инвесторам и трейдерам, вне зависимости от объема стартового взноса или уровня мастерства дают уверенный пассивный доход на проверенной технической базе.

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