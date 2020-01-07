По 20 отказов в день: сколько россиян не впустили в Украине в 2019 году

В МВД назвали причины, по которым не пускают в страну нарушителей

/ Фото: ГПСУ

За минувший год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

Об этом 7 января сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"В течение 2019 года больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину", – говорится в заявлении ведомства.

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Как отмечается, в среднем за сутки отказывают во въезде 20-30 россиянам – на них срабатывает база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания либо в их отношении было установлено незаконное посещение оккупированных территорий.

Напомним, что с 1 марта 2020 года украинцы не смогут въезжать в Россию по внутренним паспортам. Для этого им понадобятся паспорта для выезда заграницу. Украинское правительство рассчитывает, что таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля, поскольку данные загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Кроме того, в прошлом году в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники стали без объяснений отказывать украинцам во въезде на территорию РФ. На этом фоне украинские пограничники попросили по возможности воздержаться от поездок в РФ, "поскольку, кроме необоснованных возвратов, не исключено влияние на наших граждан российских спецслужб".

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