По 200 нарушений в сутки и драки: как украинцы соблюдают новые правила карантина

Охранники парков жалуются на штрафы из-за нарушающих карантин, а работники рынков – на агрессию покупателей

192 нарушения режима карантина в сутки – такую статистику на днях обнародовала Национальная полиция Украины. Больше всего правилами пренебрегают в Днепропетровской, Одесской, Львовской областях и Киеве. Напомним, с понедельника по стране усилили патрули. Правда, правоохранители заверяют, что штрафуют только действительно дерзких нарушителей. Обычно хватает предупреждения. Как восприняли новые строгие ограничения украинцы?

В центре Львова пусто, а на улицах малолюдно. Карантинными новациями довольны далеко не все, однако привыкают.

"Надо с паспортом ходить теперь и в маске, даже в парке с собакой, там, где людей нет", – отмечает львовянка Валентина Коломиец.

Очереди в городе есть у банков и рынков. Сюда за продуктами пускают по десять человек и обязательно в масках. Однако, как пожаловались нам работники, покупатели пытаются пройти и без средств защиты.

Анна Сокур, администратор рынка:

"Пытаются, мы не пускаем, вплоть даже до драк. Бурно реагируют на маски, оскорбляют, обзывают".

Сто двадцать восемь протоколов о нарушении карантина составили полицейские Львовщины в течение выходных. Патрулировали парки, зоны отдыха и детские площадки. Львовский лабораторный центр уже обработал 500 тестов на коронавирус. Готовят еще одну лабораторию, потому что каждый день сотни людей обращается с подозрением на COVID-19.

Парки и скверы Днепра закрыты еще с пятницы – это решение мэрии. Чтобы не нарушали правил, следят полицейские и нацгвардейцы.

- Ходят люди? - Ходят, только если с собакой. - А если на работу, с работы? - В обход только. В тренде Дожди уже близко: в ближайшие дни изменится погода

Не везде есть дорога в обход, поэтому некоторые аллеи не перекрывали лентами. Пройти можно, если, например, спешишь на работу. Этим пользуются и нарушители карантина.

"Он с велосипедами катаются. Им говоришь, а они не понимают. Это же и нам штраф – сразу ползарплаты высчитывается", – объясняет охранник парка Олег Мосиенко.

Выстроились большие очереди и в ожидании транспорта. Однако все пассажиры в масках и перчатках. Но нарушители все же есть. Это молодежь. Мы смогли пообщаться с теми, кто сознательно игнорирует правила.

"Мы не обнимаемся и не целуемся все вместе. Но лучше же на свежем воздухе отдыхать. Ну посидите вы в четырех стенах месяц – это капец", – говорит Екатерина Кутурга, жительница Днепра.

В Кропивницком самое популярное место отдыха – Дендропарк. Несмотря на запрет, на прогулки – вход свободный. Но на территории малолюдно. На остановках транспорта в центре Кропивницкого много пенсионеров. И они растеряны и возмущены.

"Если я в маске стою, я что, не имею право сесть в автобус?" – возмущается Раиса Коломиец.

В транспорт без защиты не пускают. И горожане стараются помогать друг другу.

Сергей Омельченко, кондуктор:

"Бабушка одна заходила без маски. У меня была лишняя, я ей дал".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление о том, что карантин в апреле точно не отменят. При этом он отметил, Украина не может позволить себе два-три месяца отдыхать.

А еще появились разговоры о запрете ездить на личных авто. Поэтому новости "Сегодня" разобрались, как и когда в Украине могут еще больше ужесточить карантин.

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