В Черновицкой области заживо сгорели мать и трое детей: названа причина

В ночь на четверг, 5 февраля, ужасная трагедия произошла в небольшом селе Ленковцы в Черновицкой области. На окраине этого села загорелся жилой частный дом, в котором находились четверо человек – женщина с тремя своими детьми. Все они погибли до приезда спасателей.

Как рассказал сайту "Сегодня" спикер управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук, пожар произошел ночью, но пожарные были вызваны лишь утром.

"Это можно объяснить тем, что дом находится на окраине села, поэтому пожар местные жители заметили не сразу, а утром, когда на горящем доме рухнула крыша. Сразу вызвали спасателей. Когда пожарные приехали, то спасти людей уже оказалось невозможным", – рассказал нам Сергей Бабчук.

В самом селе Ленковцы нам рассказали, что шокированы трагедией.

"Это была очень хорошая и порядочная семья, – говорит поселковый голова Василий Присакар. – Уже есть предварительное заключение о причине пожара. Оказалось, что печная груба в доме была пустой. Газа в доме не было. Скорее всего, что причиной стал электрообогреватель. Могло произойти замыкание либо в доме на электрообогревателе могли сушить детские вещи. Также об этой семье знаю, что погибшая 27-летняя Настя сама воспитывала детей. Ее муж любит выпить, поэтому она его частенько прогоняла из дома. Вместе с Анастасией погибли ее сын, которому скоро должно было исполниться три годика и две ее дочери – София и Валентина".

По словам Присакара, сейчас они всем селом собирают деньги на похороны этой семьи.

Напомним, по данным экспертов в Украине ежедневно во время пожаров погибают шесть человек, огнем повреждаются в среднем 73 дома и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что от пожара пострадало и Минкультуры Украины. Людей эвакуировали с помощью лестниц. Подробности – в сюжете.

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