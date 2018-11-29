По делу о домогательстве к студентке Бурейко задержан известный политтехнолог – СМИ

Сегодня, 17:38

Владимир Петров задержан сотрудниками правопорядка, у него дома проходит обыск

Владимир Петров. Фото: facebook.com/greatlumpen
Владимир Петров. Фото: facebook.com/greatlumpen

Сотрудники правоохранительных органов задержали известного украинского политтехнолога и телеведущего Владимира Петрова, который может быть связан со скандалом вокруг замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции Александром Варченко и студентки киевского ВУЗа Натальи Бурейко, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

На данный момент известно, что у него дома проходит обыск.

Позже официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко подтвердил факт задержания "гражданина П.", которого обвиняют в нарушении тайны переписки и неприкосновенности личной жизни (ч. 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 182), за что предполагается уголовная ответственность.

Одним от пострадавших от действий подозреваемого в ГПУ он назвал "известного украинского журналиста".

Сославшись на продолжающиеся следственные и процессуальные действия, остальные подробности Лысенко приводить отказался.

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Напомним, что 8 ноября Бурейко заявила о преследовании со стороны человека, который в соцсетях назвался высокопоставленным сотрудником Нацполиции и супругом замдиректора Госбюро расследований Александром Варченко. Сам Варченко позже заявил, что не знаком с  Натальей, а ситуацию назвал провокацией.

Еще позже студентка на своей странице в Facebook также назвала себя "жертвой циничной провокации" и созналась, что ей "очень стыдно" и она "стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании". 

Сейчас девушка не выходит на связь – последний пост в соцсетях Наталья Бурейко написала 8 ноября. После этого журналистам и преподавателям вуза, где она учится, найти ее не удалось.
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