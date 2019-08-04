По Одесской области пронеслись смерчи: появилось видео очевидцев

В Одесской области в результате осложнения погодных условий пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube.
Отметим, что вчера синоптики сообщали, что на юг страны идет шторм и предупреждали о четырехметровых волнах. В итоге жители Приморского два раза фиксировали смерчи. Нанесли ли они какой-то вред, не сообщается.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.
Отметим, что сегодня в большинстве областей ожидаются дожди, сухо будет только в Киевской и Житомирской областях. Особенно непогода будет бушевать на востоке и в южных областях – объявлено штормовое предупреждение.
Последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
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