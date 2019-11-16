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По-осеннему тепло: погода в Украине на субботу 16 ноября

16 ноября, 11:22

В некоторых областях синоптики прогнозируют туман

В субботу, 16 ноября в Украине будет погода без осадков, однако местами синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, туман следует ожидать в западных, южных и восточных областях. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, с отдельными порывами до 15-20 м/с в Карпатах.

Ночью в Украине температура воздуха составит от 2 до 7 градусов, днем ​​от 8 до 13 градусов.

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На Закарпатье и в Одесской области будет немного теплее: 6-11 градусов ночью и 14-18 днем. В восточных областях страны ночью температура опустится до 0 градусов, а днем поднимется до 4-9 градусов.

В центральной части Украины воздух прогреется до 9-11 градусов днем, ночью ожидается 4-6 градусов.

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В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду, но без осадков. Днем 9-11 градусов, ночью – 4-6.

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Напомним, что зиму украинцам также обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Синоптики связывают это с глобальными изменениями климата.

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