По-осеннему тепло: прогноз погоды на 16 декабря

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В Украину возвращается теплая погода. Днем температура воздуха может подняться до 14 градусов по Цельсию. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни на улице будет от пяти до 14 градусов. Осадков не ожидается: сейчас идет антициклон.

В Киеве в понедельник, 16 ноября, также будет сухо. Температура воздуха достигнет семи градусов.

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Напомним, несмотря на то, что уже две недели как началась календарная зима, погода в Украине скорее похожа на ноябрьскую. При этом в нашей стране погода – едва ли не лучшая в Европе . Но надолго ли? Сайт "Сегодня" узнал, что обещают синоптики на ближайшие дни.

А 2 декабря в Украине пошел снег. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Уикэнд уходящей недели получается осенне-зимним: на выходные в пятницу уходим еще осенью, а на работу в понедельник выйдем уже зимой. Сайт "Сегодня" выяснил у самого известного народного синоптика Леонида Горбаня, какой ожидается погода в декабре, что ждет украинцев в новогоднюю ночь, а также какой может быть вся зима.

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