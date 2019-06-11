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По Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

11 июня, 16:55

Также в ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах

Фото: Pixabay

В связи с погодными условиями на территории Украины объявлен высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 11 по 13 июня на Левобережье, во Львовской, Одесской, а 13 июня и в Кировоградской, Черкасской областях будет чрезвычайная пожарная опасность (5 класса). На остальной территории Украины в эти дни ожидается высокая пожарная опасность (4 класса)", – отметили в ГСЧС и подчеркнули, что с 14 до 17 июня уровень опасности перерастет в чрезвычайный. 

Также в ГСЧС попросили не разжигать костры в лесах. 

Напомним, что Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также почти отступили дожди – мокро будет всего в нескольких областях.

в последние дни в Украине во многих областях бушевала непогода – были обильные ливни, грозы, шквалы, в некоторых областях были масштабные подтопления территорий. В то же время, как сообщали новости "Сегодня", очевидцы сняли на видео сильный град под Житомиром:


В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.

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Тег пожар, погода, жара, пожарная опасность, погода в Украине

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