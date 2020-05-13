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  1. Последние новости Украины

По Украине прошелся ураган: появились фото и видео последствий

13 мая, 07:55

Тина Наринецкая

Сильный втер валил деревья и срывал крыши

По Украине вчера, 12 мая, прошел ураган – непогода натворила немало беды в нескольких регионах страны. В сети уже появились фото и видео ее последствий.

Черниговская область. Больше всего непогода бушевала в областном центре. Именно в Чернигове сильный ветер вырывал деревья с корнями и валил их на автомобили. В частности, такие случаи произошли в центре города и на улице Коцюбинского.

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Как рассказали в местной патрульной полиции. Рухнувшие деревья повредили в городе минимум три автомобиля. Одно из таких попало на видео.

Видео: Facebook

Волынская область. В этом регионе непогода натворила беды в городе Ратно: ураганный ветер сорвал крыши с домов и почтового отделения "Укрпочты". Фото последствий опубликовало местное издание "Буг".

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Львовская область. Сильные порывы ветра во Львове повалили деревья. Как рассказали в местном горсовете, два дерева рухнули на пр. Свободы и возле памятника Королю Даниилу Галицкому. Еще одно упало на ул. Энергетической, 8.

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Напомним, недавно во Львове выпал майский снег.

Также мы рассказывали, что дожди в Киеве побили почти 130-летний рекорд.

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фото видео Львов ураган Чернигов непогода Украина волынская область

Источник: УНИАН

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