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В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет

3 февраля, 15:25

Метеорологи огорчили украинцев грядущим похолоданием в первую неделю февраля

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

На этой неделе после теплых и сухих выходных Украину ждет сильное похолодание, в особенности достанется северо-восточной и центральной части страны.

Примечательно, что погода будет ухудшаться постепенно – к концу недели. Это связано с южным циклоном, который нагрянет в Украину со среды, 5 февраля.

Согласно данным сервиса Gismeteo, холоднее всего на этой неделе будет в Харьковской области – плюсовая температура в первой половине недели резко сменится на 18-21 градусов мороза к выходным.

К сильному похолоданию также следует готовиться и жителям Днепра и Запорожья, по которым на выходных ударят 17-19-градусные ночные морозы. Впрочем, днем зима тоже напомнит о себе – столбики термометров опустятся до 8-12 градусов ниже нуля. К тому же, в субботу, 8 февраля, здесь ожидается незначительный снег.

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На Западной Украине холоднее всего будет в Ивано-Франковске и области, где ночная температура на выходных опустится до 10-15 градусов мороза. К тому же, ожидается снег.

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Жителям юга, где еще совсем недавно было +15 тепла, тоже следует готовиться к морозам. В частности, в Херсонской области будет от 11 до 15 градусов ниже нуля ночью и -7 днем.

Касательно Киева, то в столице похолодание ощутят не так сильно: пик морозов придется на четверг-пятницу, когда днем будет до -5, а ночью до -9 градусов.

Напомним, что несколько дней назад мокрый снег и ураганный ветер уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.

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Источник: Сегодня

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