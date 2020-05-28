Победим коронавирус вместе с "АТБ": лидер ритейла расширяет сеть и продолжает создавать рабочие места

Пандемия коронавируса уже нанесла серьезный урон экономике страны и стала тяжелым испытанием для каждой украинской семьи. По официальным данным, более трети граждан потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск. В таких непростых условиях значительно возрастает роль социально ориентированного бизнеса. Многолетний лидер украинской отрасли розничной торговли – компания "АТБ" вместе с украинцами сумела выстоять в этот сложный период. Стабильно обеспечивая почти четыре миллиона своих постоянных клиентов, в том числе и киевлян, гарантированно качественными продуктами питания и товарами первой необходимости, "АТБ" продолжает работать с минимальной фиксированной надбавкой, смягчив таким образом сезонный весенний рост цен на определенные категории продуктов, а также приняв на себя основной удар от вынужденного повышения цен производителями.

Компания сумела сохранить и свой главный капитал – сотрудников. Невзирая ни на какие сложности и ограничения, в крупнейшей торговой сети страны не было ни сокращений, ни увольнений. По всей стране в "АТБ" сегодня работают и получают достойную зарплату почти 57 тысяч человек.

Компания придерживается стратегии динамичного развития, расширяя географию присутствия уже хорошо знакомых украинскому покупателю супермаркетов. Так, с начала текущего года в разных уголках Украины приняли первых клиентов 34 новых магазина. В планах компании до конца мая открыть еще десять маркетов, к тому же за указанный период после капитальной реконструкции начали функционировать 11 дискаунтеров.

Кроме очевидной социальной роли – обеспечения населения качественными и недорогими продуктами, "АТБ" также помогает бороться с одной из главных проблем украинской экономики – безработицей. Благодаря динамичному расширению географии присутствия и развитию бизнеса компания подтвердила свое многолетнее звание одного из крупнейших работодателей страны. Только с начала текущего года работу здесь получили 7 246 новых сотрудников. Более того, даже в самые сложные в плане трудоустройства времена – в период карантина – компания "АТБ" приняла на работу 2,4 тыс. украинцев. Это значит, что тысячи украинских семей, невзирая на пандемию коронавируса и связанные с этим сложности, получили стабильный источник дохода. Как социально ориентированный и патриотичный бизнес "АТБ" не только сохраняет уже существующие рабочие места, но и открывает новые вакансии. Этот процесс не приостанавливался ни в период прошлого мирового финансового кризиса 2007–2008 годов, ни теперь – во время затяжного национального карантина.

"Одновременно с расширением компании мы продолжаем системно инвестировать в людей. Шаг за шагом обновляем систему оплаты труда и мотивации персонала. Для нас важно, чтобы сотрудники получали достойное вознаграждение и имели желание работать с полной отдачей", – рассказал председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

"АТБ" ежегодно увеличивает сеть приблизительно на сотню магазинов. В прошлом году компания покорила два новых региона – открылись первые комфортные супермаркеты "АТБ" в Черновицкой и Закарпатской областях.

Теперь в 286 населенных пунктах 24 областей Украины, включая и Киевскую, работают 1110 супермаркетов "АТБ". Общий ассортимент каждого из магазинов в 24 областях страны превышает 3,5 тыс. наименований (приблизительно тысяча из них – товары собственных торговых марок и собственный импорт).

В 2020-м еще тысячи жителей Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Черниговской, Ровненской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой, Волынской и Киевской областей получили возможность покупать гарантированно свежие и качественные продукты по максимально доступным ценам. Компания работает с производителями продукции без посредников. Это позволяет постоянно предлагать клиентам продукцию по привлекательным ценам – стоимость товаров на прилавках "АТБ" ниже среднерыночной на 10–15%. Если же следить за акционными предложениями и участвовать в бонусной программе, то экономия для покупателя может составить и 40%.

Это стало настоящим спасением для миллионов украинцев, которые из-за карантина и безработицы были вынуждены затянуть пояса потуже. Согласно данным из открытых источников, восемь граждан из десяти сегодня вынуждены экономить на всем. Как ранее сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с начала национального карантина число безработных в стране выросло почти в десять раз.

Чтобы поддержать наиболее незащищенные слои населения, компания "АТБ" инициировала и реализовала совместную с Минсоцполитики беспрецедентную благотворительную акцию с бюджетом 100 миллионов гривен. В рамках этого проекта жители 191 населенного пункта страны получили бесплатные продуктовые наборы. Это помогло почти 580 тысячам украинцев продержаться в самые сложные времена карантина.

Этим вклад компании в борьбу с коронавирусом не ограничивается. "АТБ" откликнулась на просьбу Офиса президента Украины, закупив во Франции 12 флагманских систем CFX96 для областных клиник и лабораторий. На эти цели компания выделила десять миллионов гривен. Новое оборудование теперь используют для ПЦР-диагностики и анализа в режиме реального времени сотен образцов, взятых у пациентов с подозрением на СOVID-19, а также другие опасные инфекционные заболевания.

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