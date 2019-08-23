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Побег израильского наркобарона: сотрудников СБУ проверят на полиграфе

23 августа, 14:04

В рамках расследования обстоятельств побега наркоторговца Сильверы ГБР допросит сотрудников СБУ

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега основателя крупного международного наркокартеля Telegrass Амоса Дов Сильвера. Об этом в Facebook сообщил глава ГБР Роман Труба.

"В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа. В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых мы привлекаем для установления фактов по уголовным производствам", – написал он.

По словам главы ГБР, такая практика не является эксклюзивной и достаточно успешно используется в мире.

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"Исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании", – отметил Роман Труба.

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Напомним, как сообщалось ранее, 16 августа украинский суд отклонил апелляцию гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера на решение о его экстрадиции. Когда его повезли в аэропорт "Борисполь", чтобы доставить в Тель-Авив, мужчина исчез. Позже он был задержан.

Генеральная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения статьи 393 Уголовного кодекса Украины ("Побег из-под стражи"), за что беглецу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, стало известно, что после инцидента в СБУ начали проверку, на время которой сотрудников, отвечавших за экстрадицию израильского наркобарона, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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СБУ побег наркобарон наркоторговец ГБР

Источник: Сегодня

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