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Побег израильского наркобарона в Украине: сотрудников СБУ наказали

Сегодня, 19:50

Служащие СБУ дают объяснения о случившемся Управлению внутренней безопасности

Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver

Амос Дов Сильвер. Фото: facebook.com/amos.silver

После побега основателя крупного международного наркокартеля Telegrass Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины в аэропорту "Борисполь" началось служебное расследование.

Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих (экстрадиционных. – Ред.) мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, сейчас дают объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины", – заявило ведомство.

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Отмечается также, что сотрудники оперативного подразделения спецслужбы пока еще не задержали беглеца. Работа по его розыску продолжается.

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Напомним, как сообщалось ранее, в этот день суд отклонил апелляцию гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера на решение о его экстрадиции. Когда его повезли в аэропорт "Борисполь", чтобы доставить в Тель-Авив, мужчина исчез.

Генеральная прокуратура Украины уже начала уголовное производство по факту нарушения статьи 393 Уголовного кодекса Украины ("Побег из-под стражи"), за что беглецу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Также напомним, что ранее Швейцария экстрадировала в Украину бывшего совладельца агроходлинга "Мрия" Николая Гуту, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Борисполь СБУ побег наркобарон экстрадиция наркобизнес

Источник: Сегодня

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