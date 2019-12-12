Опасных преступников за деньги отправляют из тюрем в короткий "отпуск" – замглавы Минюста

/ Фото: Сегодня

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Руководство некоторых украинских тюрем продает заключенным "отпуск" на несколько дней. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал замглавы Минюста Виталий Васылык.

"Мы получили в наследство такую систему, где у администрации тюрьмы можно купить выход из СИЗО! Временную свободу покупали достаточно опасные преступники для удовлетворения каких-то своих интимных и других потребностей. Речь идет об одесском СИЗО. Есть уголовные производства, все необходимое зафиксировано на видео. Вторую неделю занимаюсь тем, чтобы уволить причастных к этому преступлению. Сейчас эти люди спрятались на больничном", – сказал нам Васылык.

По его словам, в зависимости от персоны и ее финансовых возможностей, расценки колебались от 500 до 3 тысяч долларов.

Кроме того, по данным замглавы Минюста, с начала года в Украине заключенные совершили шесть побегов.

"У нас действительно время от времени происходят побеги. Действующим законодательством предусмотрено функционирование при исправительных колониях участков соцреабилитации и колоний с облегченными условиями содержания. В 2019 году из участков социальной реабилитации произошло 6 побегов. Все беглецы пойманы. И проблема не в том, что "некому стоять в коридорах". Нам нужна современная система видеонаблюдения", – подчеркнул Васылык.

Напомним, что недавно в пенитенциарной системе прогремел еще один скандал: СБУ разоблачила тюремщиков, которые продавали еду, предназначенную для заключенных.

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