Поборы на парты, воду и мобильный: что творится в школах и законно ли это

МОН: требовать деньги у родителей нельзя. Учителя: без этого пока никак

Накануне нового учебного года в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.

"В последнее время в Министерство образования все чаще поступает информация о нарушении прав детей на бесплатное получение полного среднего образования", — заявила Гриневич.

И добавила: родители жалуются, что их заставляют покупать для школ не только мелкие товары, но даже телевизоры. В своем письме министр выделила жирным: "по решению Конституционного суда от 4 марта 2004 года, бесплатное образование означает возможность получения образования в государственных и коммунальных учреждениях без внесения платы в какой-либо форме".

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При этом Гриневич уточняет: согласно закону, источниками финансирования образовательных учреждений вполне могут быть благотворительные взносы, которые делаются по инициативе родителей на добровольных началах. Иными словами: школам просить и требовать нельзя, но брать — не запрещается.

Запрет поборов и разъяснение о благотворительных взносах вызвали море обсуждений в соцсетях. Согласно опросу "Сегодня", 84% родителей школьников заявили, что не хотят сдавать деньги вообще, потому как среднее образование должно финансировать государство.

"Постоянно сдаем деньги на туалетную бумагу, на питьевую воду для кулера в классе, на пластиковые стаканчики. Около 50 гривен в месяц. До этого покупали новенькие парты, сдавали около 500 гривен — школьные нас не устроили, — рассказал "Сегодня" папа одного из столичных школьников Алексей Павловский. — Все это, конечно, возмущает, но, с другой стороны, хочется обеспечить своему ребенку комфортные условия для учебы. Был и вовсе вопиющий случай, с которым, впрочем, тоже пришлось смириться: за деньги, которые были сданы родителями, учитель наших детей прошла курсы повышения квалификации. Возмущает и то, что несколько лет назад мы собирали деньги на ремонт класса, а теперь ребенок переходит в 5-й класс, а значит, нужно будет ремонтировать уже новое помещение. Выбора нет, не хочется, чтобы ребенок учился в хлеву".

Учителя же — как столичные, так и из регионов — говорят: что бы ни рапортовали высшие чиновники, нормальная работа школы без родительской помощи пока невозможна.

"Наши родители ежемесячно на 200 гривен пополняют телефон классному руководителю, чтобы она, в случае необходимости, могла позвонить. Такие установили в школе правила", — рассказала нам одна из запорожских педагогов.

Прикрываются формулировкой

Юрист Роман Бондаренко из общественной организации "Батьки SOS", которая мониторит ситуацию в школах, рассказал нам, что из-за поборов случались даже драки и заявления в органы.

"Как юрист, я не считаю благотворительностью добровольные сборы в школах. Ведь родители по факту вкладывают деньги в школу, где учатся их дети, где они получают образование. Другими словами, люди платят за доступ к образованию, а не занимаются благотворительностью. Если бы они помогали, например, интернату, к которому не имеют отношения, это была бы благотворительность", — объяснил "Сегодня" Бондаренко.

И уточнил, что школы обязаны отчитываться о финансах.

"Одни делают это в полной мере, другие — нет. Эти отчеты могут помочь родителям контролировать финансовые потоки. Если увидят разницу между сданными деньгами, бюджетными и потраченными, это повод требовать отчета от директора. Если тот не раскрывает данных, то следует письменно обращаться в управление образования. Важно знать, что информация о распределении средств по закону открыта", — говорит Бондаренко.