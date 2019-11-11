Поборы в школах увеличились: просят не только деньги, но и еду

День учителя в Украине 2019 / Фото: Pixabay

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За первые два месяца нового учебного года родители учеников в разных городах заявили, что сейчас приходится сдавать больше денег на школьные нужды. По их оценкам, "такса" в среднем выросла на 100 грн в месяц.

"Тенденция, когда с родителей требуют больше денег, действительно есть, она характерна для осени, – сказала нам сопредседатель общественного объединения "Батьки SOS" Алена Парфенова. – Родителей просят сдать не на один месяц, а на полгода, на год".

По словам экспертов, за последнее время наметилась еще и такая тенденция, что часть родителей отказались платить какие-либо взносы.

"Поэтому, чтобы бюджет школы не опустел, подняли "тарифы" для тех родителей, которые не против платить", – рассказали нам эксперты.

Кроме того, частыми стали случаи, когда родителей учеников просят сдавать овощи и прочие продукты в школьные столовые. Об этом "Сегодня" рассказали сразу несколько активистов.

"На уровне отдельных городов в бюджеты не заложены средства на питание. Родители просто вынуждены приносить продукты", – говорит Алена Парфенова.

Учителя отказываются собирать наличку

Факты сбора продуктов для школ нам подтвердил еще один активист и правозащитник Алексей Малютин.

"Давно практикуется то, что родителей с помощью объявлений просят приносить картофель, капусту и прочие овощи", – говорит Малютин.

По его данным, одна из сложных ситуаций с поборами сложилась в городке Сновск Черниговской области.

"Деньги на питание собираются каждый месяц классными руководителями и передаются в столовую. Позже выяснилось, что на благотворительных счетах одной из школ – ноль гривен. То есть, судьба денег не известна. После этого учителя сказали, что отказываются собирать деньги с родителей и вести бухгалтерию", – сказал нам Малютин.

Мы разыскали одного из учителей школы, о которой говорил Малютин. Педагог подтвердила нам слова активиста:

"Классных руководителей обязывали собирать деньги с родителей тех детей, которые питались в столовой. Сейчас – по 9 гривен с человека в день. В нашей школе 600 человек, питаются в столовой – около 450. Нормы питания одинаковые и для малышей, и для старшеклассников. Кроме того, они сдают овощи в столовую. На полгода – ведро картофеля, килограмм моркови, свеклы. Также сдают соленья и варенье. Деньги мы отдавали в столовую и вели бухгалтерию. Но позднее некоторые из родителей заявили, что не будут сдавать деньги таким образом, наличкой. Заподозрили, что с деньгами начинаются какие-то темные делишки".

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Учителя возмутились из-за того, что деньги не поступают на благотворительные счета.

"Мы, учителя, пошли к начальнику управления образования за разъяснениями. Нас возмутило то, что мы обязаны заниматься сбором денег, хотя приказа нет и не может быть. А нам в ответ сказали, мол, а кто, если не вы. Мы снова возмутились и отказались это делать. Вопрос не решен, лишь с нового года пообещали открыть счета и избавить нас от сбора денег".

Как оказалось, ситуация достигла такого пика, что в ближайшие дни изучать ситуацию поедет глава Черниговского облсовета Игорь Вдовиченко.

"Учителя правильно делают, что отказываются от сбора денег, это не входит в их обязанности, – сказал нам Вдовиченко. – Готов изучить ситуацию уже в самое ближайшее время".

На воду и лампы

Опрошенные нами учителя в разных регионах рассказали, что уже не представляют работу школы без родительских взносов.

"Самый простой пример – вода в школьном водопроводе оставляет желать лучшего. Родители сначала собрали деньги на куллер, потом каждый месяц собирают деньги на бутылированную воду и стаканчики. Кроме того, часть родителей предложили купить соляные светильники, чтобы в классе таким образом дезинфицировать воздух. Но при этом нашлись и те, кто высказали свое недовольство, мол, школа занимается поборами. На самом деле, ежемесячные затраты составляют около 100 гривен", – рассказала нам учитель одной из запорожских школ.

"А в нашей школе, как и во многих других, родители собирают деньги ежемесячно на бумагу и краску для принтера, чтобы учитель имел возможность распечатывать для детей контрольные задания. В школе есть и свой принтер, но к нему вечно большая очередь, не всегда есть достаточно краски, – рассказала нам киевская учитель английского языка. – Если родители не будут сдавать деньги на бумагу, то сразу же возникнут сложности с написанием контрольных. Никто этих проблем не хочет, считают, что проще сдать деньги на бумагу и краску".

В управлениях юстиции регионов и столицы нам сообщили, что все школьные поборы однозначно вне закона.

"Недавно в законодательстве произошли изменения, предусматривающие то, что благотворительные взносы являются одним из источников поступления средств в бюджет школы, – рассказали нам в Минюсте. – Но есть большая разница между благотворительным, добровольным взносом и поборами. Ключевое понятие — добровольность. То есть, если родители сами хотят дать школе для ее улучшения — они могут сообща это решить. Они могут добровольно сделать взносы, но обязательно — на казначейский счет школы. После этого имеют право требовать отчет об использовании средств. Другое дело — это принуждение, когда нет доброй воли родителей. Это недопустимо и не предусмотрено законодательством! Более того, в таких случаях можно жаловаться администрации школы. Если это не помогает — в управление образования. Если и это не помогает, то следует обращаться в правоохранительные органы".

Напомним, на протяжении последних лет школьные поборы стали одной из проблемных тем в системе образования. В Министерстве образования и Министерстве юстиции неоднократно заявляли, что у каждого есть право получать бесплатное среднее образование.

Как ранее стало известно, в школах готовят множество нововведений. Подробности – в сюжете:

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