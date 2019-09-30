Почем туры на бархатный уикенд: от Вены до Луцка – вампиры, поезд и вино

В Молдову за 6—9 тысяч грн, за 4—5 тысяч — в ЕС и 1800 грн за Будду в Украине

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Пока осень еще остается относительно комфортной для путешествий, стоит махнуть на выходные или в ближайшую недорогую Европу, или отправиться в путешествие по Украине. Где и за сколько можно провести последние солнечные уикенды на двоих, узнали "Сегодня".

Вино и Дракула

Осенью, как правило, много предложений дегустационных туров. Пробовать предлагают все: вино, пиво, чай, мед, сыр, местные сладости или традиционные блюда. Для тех, кто не хочет слишком далеко ехать на праздник живота, есть трехдневные автобусные поездки в Молдову. За 9900 грн за двоих организаторы обещают показать сразу три молдавских города: Кишинев, Сорока, Старый Орхей, и конечно же, свозить на винный завод. В ходе путешествия туристы не только попробуют семь видов вина, но и осмотрят местные парки, соборы, крепости и цыганскую архитектуру. В стоимость тура входят проезд, а также проживание и двухразовое питание в отеле.

Провести трехдневный уикенд можно и в Румынии — уже не с винами, а со старинными замками. За 6200 грн за двоих получится объездить на автобусе знаменитую Трансильванию: погулять в Сигишоаре, Пояне-Брашове, Бране, Синае, Бухаресте, Рышнове и Брашове. Путешественники смогут испытать свою смелость в комнате страха известного замка графа Дракулы, а за дополнительную плату (430 грн с носа) еще и покупаться в самом большом термальном комплексе в Европе. Само собой, в цену путевки входят ночевки в гостинице и завтраки.

Моцарт и горы

Достаточно популярными на "бархат" остаются туры выходного дня в европейские столицы. Например, за 4400 грн двум путешественникам удастся погулять четыре дня в Вене. В стоимость путешествия включены автобусные переезды, отель, завтраки и одна экскурсия по городу. За другие развлечения придется доплатить: 300 грн — за визит в золотую сокровищницу Габсбургов, 200 грн — за трансфер к дворцу Шенбрунн, 400 грн — за экскурсию в Дом Моцарта и Венскую оперу.

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Похожие условия предлагают и в Праге, но такой тур будет стоить чуть дороже: 5600 грн за двоих. Организаторы также довезут своих туристов, обеспечат им проживание с завтраками и одну экскурсию, но другие активности будут уже за свой счет. Это и прогулки на кораблике по Влтаве (800 грн), и дегустация местного пива в колоритных заведениях (800 грн), и разные тематические экскурсии (500 грн). Кроме того, оператор обещает показать еще и Карловы Вары, и немецкий Дрезден.

Отдохнуть бюджетнее получится в Польше: за два дня в Пшемысле с пары возьмут только 3800 грн, зато покажут и расскажут практически обо всех местных улочках, замках и подземельях.

"Нектар любви", храм Будды и замки

Те, кому не хочется уезжать слишком далеко, могут получить яркие впечатления и в родных широтах. Например, за 6600 грн за двоих объездить "мистическую" Волынь. В рамках трехдневного тура обещают сводить в трехъярусные катакомбы в Луцке и побродить по коридорам замка Любарта, увидеть город ночью и отведать в свете факелов "Нектар любви". Правда, что именно это за напиток, оператор не уточняет. Также сводят в Подгорецкий замок в Бродах и в подземелья Острожской академии.

Любителям необычных путешествий придется по вкусу однодневная поездка в черкасскую Каменку за 1800 грн за двоих. Там покатают на лодке по Тясминскому каньону, покажут кукольный театр, долину роз и замок, а еще — буддийский храм "Белый лотос". Есть и предложение покататься по полесской узкоколейной ж/д, которая вот-вот канет в Лету. Такая двухдневная поездка вместе с сопутствующими экскурсиями обойдется на двоих в 5000 грн.

Кроме того, сайт "Сегодня" разбирался, как украинцы могут сэкономить или даже заработать на поездках.

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