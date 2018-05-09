Почему 9 мая не праздновали до 60-х годов – историк выдвинул версию

Отвечая на вопрос, почему 9 мая не праздновали до середины 1960-х годов, историк и исследователь сталинизма Дмитрий Хмельницкий в интервью сайту "Сегодня" отметил, что версию о том, что Сталину это не нравилось или он ощущал какую-то ущербность, не поддерживает.

"Думаю, это просто не вписывалось в его идеологическую картину мира: люди отработали свое, какой тут праздник! Он же и другие события не праздновал – коллективизацию, которая тоже миллионы жизней стоила. Победил, и все. Тратить на это время, энергию и деньги ему было не нужно. Вот следующее поколение вождей – они превратили победу в культ, на этом выстраивали свою пропаганду. У Сталина были другие опорные точки в идеологии", – отметил историк.

По его словам, акции "Бессмертный полк", которые сейчас организовывают в России, – это тоже культ победы ради пропаганды.

"Это бесстыжая пропаганда. У путинского режима, в отличие от СССР, нет идеологии. Идеологизировать стремление как можно больше наворовать – нельзя. Поэтому единственное, на что может опереться путинская пропаганда, так это на чистый, фашистского толка, патриотизм. На память о том, что мы когда-то всех победили, мы были самые сильные, самые наглые, нас все боялись. Чисто бандитская психология. Чем больше мы будем помнить о наших победах, тем больше нас будут уважать! Это глупость, рассчитанная на самую тупую часть населения. В "бессмертных полках" участвуют либо наемные люди, либо совсем недалекие, которые не понимают, о чем идет речь. Подобные акции за границей точно проплачены! Точно так же, как в советское время СССР оплачивал движение за мир. Это одно и то же", – отметил Дмитрий Хмельницкий.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Россия проводит акцию "Бессмертный полк", как лукавую политику с участием "пятой колонны" и часть гибридной войны не только против Украины, но и против остального мира. И восприятие победы в России и Украине абсолютно разные.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня": "У Второй мировой был один главный инициатор – Советский Союз": интервью с историком Дмитрием Хмельницким.