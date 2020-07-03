Почему глава Нацбанка подал в отставку: "Свобода слова Савика Шустера"

В пятницу, 3 июля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут выяснять, почему глава Нацбанка подал в отставку, и кто на него оказывал политическое давление.
В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будут говорить, какие последствия для Украины будет иметь отставка главы Нацбанка и возрастет ли курс гривни.
Гостями выпуска станут:
- Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
- Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
- Алексей Гончарук, премьер – министр Украины (2019 – март 2020);
- Сергей Марченко, министр финансов Украины;
- Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
- Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020);
- Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, что в прошлом выпуске программы говорили, почему Российская Федерация пытается приватизировать победу во Второй мировой войне. Кроме этого, эксперты дискутировали о том, справится ли украинская власть с наводнениями и последствиями их на Западной Украине.
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