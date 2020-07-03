Почему глава Нацбанка подал в отставку: "Свобода слова Савика Шустера"

В программе будет говориться о том, действительно ли на Якова Смолия оказывалось политическое давление

В пятницу, 3 июля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут выяснять, почему глава Нацбанка подал в отставку, и кто на него оказывал политическое давление.

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В студии "Свобода слова Савика Шустера" также будут говорить, какие последствия для Украины будет иметь отставка главы Нацбанка и возрастет ли курс гривни.

Гостями выпуска станут:

Петр Порошенко , президент Украины (2014-2019);

, президент Украины (2014-2019); Юлия Тимошенко , премьер-министр Украины (2007-2010);

, премьер-министр Украины (2007-2010); Арсений Яценюк , премьер-министр Украины (2014-2016);

, премьер-министр Украины (2014-2016); Владимир Гройсман , премьер-министр Украины (2016-2019);

, премьер-министр Украины (2016-2019); Алексей Гончарук , премьер – министр Украины (2019 – март 2020);

, премьер – министр Украины (2019 – март 2020); Сергей Марченко , министр финансов Украины;

, министр финансов Украины; Александр Данилюк , министр финансов Украины (2016-2018);

, министр финансов Украины (2016-2018); Тимофей Милованов , министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020);

, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020); Игорь Палица , народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

, народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, что в прошлом выпуске программы говорили, почему Российская Федерация пытается приватизировать победу во Второй мировой войне. Кроме этого, эксперты дискутировали о том, справится ли украинская власть с наводнениями и последствиями их на Западной Украине.

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