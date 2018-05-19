"Почему им можно, а пациентам нет?": в Киеве проходит Конопляный марш

Активисты требуют легализовать медицинский каннабис, необходимый для обезболивания и лечения тяжелобольных пациентов

Около 200 активистов в Киеве под Кабинетом министров Украины устроили "Конопляный марш" ("Марш свободы") за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.

Активисты, выступающие за легализацию медицинского каннабиса расположились у здания правительства с различными плакатами: "Медицинский каннабис – наше право", "Начать научные исследования" и плакаты с изображением листьев конопли.

Основными требованиями "Марша свободы" в 2018 году является старт в Украине научных исследований терапевтических свойств каннабиноидов; урегулирование доступа украинских пациентов к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе.

По словам организаторов акции, в мероприятии участвуют представители объединения гражданских инициатив "Объективная реальность", общественных организаций "Афина. Женщины против рака", "Всеукраинская сеть ЛЖВ", "Единый опыт", "Украинская ассоциация медицинского каннабиса", "Демократическая орда", "МОСТ", проект "Наркополитика" и партия Зеленых Украины.

Осенью 2017 года в Киеве сторонники легализации марихуаны вышли на акцию "Конопляный марш свободы", требуя декриминализации статьи 1.309 Уголовного Кодекса Украины, а именно отмены уголовной ответственности за хранение каннабиса в незначительных объемах без цели его сбыта.

Ранее немецкая организация BDK, представляющая полицию Германии, выступила за полную декриминализацию марихуаны в стране.

Как известно, в американском штате Калифорния 1 января официально начались продажи марихуаны в рекреационных целях.