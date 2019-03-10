Почему Малевич наш: пять причин считать апологета супрематизма украинским художником

Родился в Киеве, рос "среди сала и чеснока" в Конотопе и писал о себе — "украинец"

Почему Малевич наш: пять причин считать апологета супрематизма украинским художником Коновалова Христина , Станислав Платонов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe4/97a/5c7fe497a6939.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe4/97a/5c7fe497a6939.png 2019-03-10T01:42:00+02:00 Украина Родился в Киеве, рос "среди сала и чеснока" в Конотопе и писал о себе — "украинец"

Он родился в Киеве, был покорен бытом украинского села и считал своим учителем выдающегося украинского передвижника, но в мировую историю вошел как "русский авангардист и создатель русской школы супрематизма". К 140-летию выдающегося киевлянина и художника "Сегодня" рассказывают читателям, как тесно переплелась жизнь творца "Черного квадрата" с Украиной.

Гений с Жилянской

В 1879 году в семье поляка, управляющего сахарными заводами, родился маленький Казик. Случилось это на улице Жилянской (хотя ранее считалось, что на Бульонской, ныне — Малевича). Дом, в котором родился будущий создатель кубофутуризма, не уцелел — теперь на его месте современный жилой комплекс. Практически до совершеннолетия Казимир постоянно переезжал с родителями с места на место — того требовала работа отца. Семья жила то в Ямполе на Подолье, то на Харьковщине, то в Конотопе. О последнем художник очень тепло отзывался, вспоминая его с почти гоголевским размахом. "О, славный город Конотоп! Он весь лоснился салом. На базарах длинными рядами сидели за столиками тетки-сальщицы, от них пахло чесноком. На столиках были навалены груды самого разного сала... ...я рос среди этого украинского сала и чеснока в Конотопе". Там же, в Конотопе, впервые попробовал рисовать.

Учеба и лекции

Всерьез начал учиться рисованию у выдающегося украинского художника Николая Пимоненко.

"Еду в Киев, знакомлюсь с Пимоненко. Большое впечатление произвели на меня его работы... Много мольбертов, на каждом картина, которая изображает жизнь Украины", — вспоминал впоследствии Малевич.

После учебы в Киеве начался достаточно затяжной период жизни в России, где Малевич продолжал учиться и где собственно и зародил супрематизм, написав и выставив на обозрение в 1915 году знаменитый "Черный квадрат", который считал вершиной своего творчества. Лишь много позже, в 1927 году, Малевич вернулся в Киев и около двух лет успешно преподавал в Киевском художественном институте.

Народ и язык

Всю жизнь Казимир Малевич не уставал подчеркивать, что его художественное видение мира во многом сформировалось благодаря украинскому селу и его укладу жизни. В 1915 году Малевич даже создал несколько супрематических эскизов для подушки и шарфов, которые потом вышивались народными умелицами и продавались на международных выставках. А еще — Малевич едва ли не единственный из художников того времени, в чьем творчестве нашла отображение жуткая трагедия Голодомора. Один из самых известных рисунков — "Где серп и молот, там смерть и голод". Карандашом, на первый взгляд, небрежно, почти по-детски изображены три фигуры, у которых вместо лиц — серп и молот, крест, гроб. А французский историк Жан-Клод Маркаде писал:

"Малевич был единственным художником, показавшим трагическое положение украинских селян во время преступной насильственной коллективизации".

Самоидентификация

Несмотря на то, что по отцовской линии Малевич — потомок дворянского рода, у которого даже был собственный герб, художник часто подчеркивал свое отношение к Украине. Малевич много писал писем на украинском языке, по свидетельствам исследователей его творчества, в некоторых анкетах указывал национальность "украинец" и даже прямо заявлял об этом в своих заметках. Так, вспоминая своего однокашника Льва Квачевского, Малевич писал:

"...Всю дорогу спорили. Прекращали споры, только когда сели полдничать. Вспоминали Украину. Он и я были украинцами".

Малевич нарисовал "Цветочницу" как дань уважения первому учителю

Первым профессиональным художником, с которым познакомился Казимир Малевич, был выдающийся украинский передвижник, академик Николай Пимоненко. Малевич всю жизнь считал его своим учителем и восхищался его талантом как живописца. Картина Малевича "Цветочница" — прямой оммаж к "Киевской цветочнице" Пимоненко, написанной в 1897 году.

"Квадрат" был частью триптиха

Существует минимум 4-е картины "Черный квадрат". Возможно, их даже больше. Сам "Черный квадрат" является частью триптиха, где равное значение имеют "Черный круг" и "Черный крест". В этих работах Казимир Малевич изучал базовые возможности цвета, композиции.

"Святошин" — в Третьяковке

Во время последнего визита в Киев весной 1930-го Малевич создал импрессионистский пейзаж. Картина "Пейзаж под Киевом" хранится в Третьяковке. Но настоящее название "Святошин" по имени села, где Малевич рисовал.

Эскиз с критикой советской власти

В Нацхудмузее Украины хранится оригинальный эскиз Малевича к росписи конференц-зала Всеукраинской академии наук. Проект не реализован. Художник Лев Крамаренко увидел в фигуре в красном у креста критику советской власти и не показал работу комиссии.

"Корова" из этажерки

Картину "Корова и скрипка" Малевич нарисовал на одной из полочек разобранной этажерки, так как у художника не было денег на материалы. В углах картины даже можно увидеть отверстия от ножек этажерки.

Татьяна Филевская: "Все искусство XX века родом из "Черного квадрата"

Накануне 140-летия со дня рождения Казимира Малевича арт-менеджер рассказала "Сегодня", чем уникален архив музея Стеделейк в Нидерландах, где в Украине можно увидеть работы художника и как появилось понятие "киевский период Малевича"

— Татьяна, расскажите, почему вы — философ по образованию, вдруг решили заняться изучением творчества Казимира Малевича, ведь в Украине немало других талантливых художников?

— Случайно узнала о том, что Малевич имеет прямое отношение к Киеву — родился здесь и много работал. И для меня это стало точкой отсчета. Подумала: настолько известный художник имеет отношение к Украине и, в частности, к Киеву — моему родному городу, а я об этом узнала в зрелом возрасте, имея за плечами высшее образование. Меня это даже возмутило. Поэтому приняла решение: нужно предпринимать действия, чтобы каждый школьник, студент и просто образованный человек знал, что Казимир Малевич имеет отношение к Украине. Параллельно интерес к Малевичу был связан с тем, что я работала в фонде "Центр современного искусства". Мы были партнерами премии имени Малевича, которую инициировал Польский институт в Киеве. В рамках этого проекта придумывали параллельные мероприятия, которые сделали бы Малевича более известным среди простых людей. Я предложила сделать киевский маршрут художника — экскурсию, доступную украинцам. Потом появилась идея что-то сделать в Национальной академии изобразительного искусства. Ранее академия носила название Киевский художественный институт — там некоторое время работал Малевич. И в 2015 году мы вместе с коллегой Ольгой Балашовой были кураторами курса лекций, посвященных художнику. Это был курс по мотивам лекций, которые он читал в Киеве в 1928—1930 годах. Лекции были очень популярны, их посетило огромное количество людей. На одну из лекций пришли дочь и внучка Марьяна Кропивницкого, который был ассистентом Малевича в Киеве. Оказалось, в их семейном архиве 80 лет хранились документы, связанные с работой художника в Киеве. А ведь думали, что этих материалов не существует, так как они пропали. Родственники предложили опубликовать документы. И вместе с издательством "Родовид" в 2016-м мы сделали книгу о киевском периоде жизни и работы художника. Таким образом, ввели понятие киевского периода, которое до этого не существовало. Появление книги стало серьезным шагом для вхождения в академическую среду. И это было позитивно воспринято профессиональным сообществом.

— А как вы приняли решение заняться изучением работ Малевича в Амстердаме?

— Коллекция в Стеделейке — городском музее Амстердама — очень известна. У нее своя история, еще связанная с самим Малевичем. Давно собиралась туда ехать по работе, потому что это единственная доступная для меня сейчас коллекция. Дело в том, что не могу в силу объективных причин работать в российских музеях или архивах, где хранится большая часть наследия Малевича. Для меня это было очень важно, поскольку оригиналы дают тебе неповторимое ощущение кисти художника, масштаба его творчества. Это невозможно восполнить воображением. Живопись ценна тем, что можешь воспринимать новые эмоции в непосредственном контакте. Когда я узнала о программе "Культурные мосты" от ЕС и Британского совета, подала заявку и стала финалистом первого конкурса. В итоге появилась прекрасная возможность в течение двух недель работать в архиве с коллекцией музея Стеделейк.

Моя работа делилась на две части. Это работа с коллекцией Малевича — с его живописью и графикой. И работа с архивом Николая Харджиева, который был младшим коллегой художника, архивистом. Он собрал фактически все, что касалось творчества друзей Малевича и коллег-авангардистов. У него был внушительный архив, который, к сожалению, частично разграблен и потерян. Но все-таки большая часть дошла до нашего времени. Это тоже длинная история о том, как архив разделили, часть хранилась в Голландии, часть — в России. Потом все это соединили, архивные оригиналы уехали в РФ, а в Стеделейке хранятся все цифровые копии документов и все оригиналы произведений искусства — графика, живопись.

— Сложно было получить возможность поработать с материалами Малевича в Стеделейке?

— Проект "Культурные мосты" финансировал мои расходы в рамках этой поездки. Но я сама связывалась с музеем и организовывала исследования. Чтобы получить разрешение работать с архивом, нужно предъявить резюме. Исследователи должны обосновать свой интерес, потому что доступ к материалам все же ограниченный. Плюс нужно заранее записываться и бронировать время работы с архивом, поскольку доступ может иметь только один человек. Одновременно двум экспертам извне не позволят работать с документами и картинами. Например, когда я работала, в музей приехала коллега-исследовательница и не забронировала время. Ей отказали в работе и назначили другое время.

— А какие работы кисти Малевича хранятся в Украине?

— Печально, но его работ в нашей стране почти не представлено. По факту в Украине есть его оригинальный эскиз в Национальном художественном музее. Есть еще две работы, о подлинности которых спорят в профессиональном сообществе. Одна из них — "Супрематическая композиция 1" — находится в коллекции искусствоведа Игоря Диченко в "Мыстецьком Арсенале". Вторая — "Супрематизм-65" — в музее Афанасия Лунева, в селе Пархомовка Харьковской области. Еще раз оговорюсь: есть разные мнения по поводу этих работ. Большой экспертизы не было. И мы не можем на 100% говорить, что это оригинальный Малевич, которым можно гордиться и предъявлять миру. Хотя не исключено.

— В чем заключается уникальность самого Казимира Малевича, которого подавляющее большинство знает только благодаря "Черному квадрату"?

— Малевич повернул искусство в другое направление. До этого искусство было миметическим — подражало, воспроизводило действительность. Понятие ввел еще Аристотель — он говорил, что искусство тем лучше, чем оно больше похоже на природу. Малевич же сказал: нет, не так, поскольку традиция не имеет никакого отношения к истинному творчеству. А истинное творчество должно творить с нуля. То есть, не наследуя то, что видим вокруг, а творить из фантазии, внутреннего мира, возможностей самого творчества. Художник говорил, что есть только цвет и форма — и благодаря им можно создавать любые миры. При этом необязательно наследовать мир, где мы живем. Можно создавать бесконечное количество других миров. В этом, собственно, его революционность.

Но мне нравятся другие интерпретации. Например, художник Дмитрий Гутов говорит, что "Черный квадрат" — это самая честная картина. Потому что есть то, что есть. Это не иллюзия, не обман. Художник не пытается рассказать, что это портрет какой-то девочки с персиками или какой-то пейзаж. Это кусок полотна, на котором черной краской изображен квадрат. Тоже такая классная интерпретация о честности в искусстве.

— То есть он стал первым и после него уже были все остальные?

— Дело в том, что после него ни один художник уже не сможет сказать, что его не было. Малевич настолько повлиял на историю искусства, что каждый следующий художник должен находить себя в зеркале "Черного квадрата". То есть то, что сделал Малевич, нельзя проигнорировать, перечеркнуть, забыть, потому что это чревато выпадением из контекста. Поэтому заслуга Малевича заключается в том, что он разделил фактически искусство на до и после.

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело когда-то совершили революцию, начав рисовать объемные формы, антропоцентричный мир. Такой же разворот и сделал Малевич спустя 500 лет — это цивилизационный поворот. Все современное искусство родом из "Черного квадрата".

Экспертиза. По словам Филевской, в Украине почти нет 100% подлинных работ Малевича

Напомним, ранее в Киеве показали последний автопортрет Казимира Малевича. Это первая работа художника, найденная в Украине за годы независимости.

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