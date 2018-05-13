Почему на Донбассе резко обострилась ситуация: генерал озвучил причины

Сегодня, 12:01

С наступлением мая украинская армия стала регулярно нести потери, но не остается в долгу и громит боевиков

Противостояние на Донбассе. Фото: Facebook/Минобороны РФ
Противостояние на Донбассе. Фото: Facebook/Минобороны РФ

К обострению ситуации на Донбассе привела смена АТО на Операцию объединенных сил. Кроме того, ситуация не изменится до президентских выборов в Украине.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, эскалации ситуации на Донбассе способствовало изменение формата операции – с АТО на Операцию объединенных сил (ООС). Боевики пошли в атаку, чтоб прощупать украинскую армию в новых условиях, считает генерал.

"Активизация деятельности оккупанта объясняется тем, что это "проба пера" относительно того, как будет реагировать (на атаки боевиков – ред.) уже новый формат операции на Донбассе. Во-вторых, это попытка выявления точек и позиций сил ООС. И, в-третьих, уже четко видно, что после так называемых выборов президента РФ Кремль не собирается успокаиваться и идти на какие-то принципиальные уступки. И я убежден, что до очередных президентских выборов в Украине нам вряд ли стоит надеяться на какую-то перемену в поведении Кремля", – сказал Богдан.

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Он отметил, что ВСУ сейчас используют тактику активной обороны, то есть адекватного ответа на все провокации, осуществляемые российско-оккупационными войсками.

Отметим, что даже канцлер Германии Ангела Меркель высказала обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Она указала на отсутствие перемирия на востоке Украины.

Отметим, что с начала конца апреля и начала мая существенно активизировались бои на Донбассе. Боевики абсолютно забыли про перемирие и увеличили количество обстрелов, применяя при этом все имеющееся вооружения, даже тяжелое. Только за прошедшие сутки боевики резко обострили ситуацию на фронте. Враг 73 раза нарушил режим тишины, в результате чего один боец ВСУ погиб и еще четверо получили ранения.
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