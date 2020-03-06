Почему на прилавки супермаркетов "АТБ" попадают только гарантированно безопасные и качественные продукты

Уже третий год дискаунтеры и распределительные центры «АТБ» проходят сертификацию на соответствие стандарту ISO 22000:2005

Для любого из нас главный критерий выбора продукта – его безопасность, потом уже идут вопросы цены, вкусовых предпочтений и др. Именно поэтому компания "АТБ-Маркет", давно ставшая лидером украинской отрасли ритейла, применяет наиболее современные и прогрессивные подходы для аудита качества и безопасности более чем 3,5 тысячи товаров на прилавках своих 1086 круглосуточных супермаркетов.

Уже третий год дискаунтеры и распределительные центры "АТБ", которые, к слову, являются важным звеном в цепочке доставки и хранения продуктов, проходят сертификацию на соответствие стандарту ISO 22000:2005.

За этими цифрами стоят важные принципы безопасности продуктов питания. В основу данного стандарта положена концепция Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) – анализ рисков и критические контрольные точки. Сегодня эта международная система считается общепризнанной и применяется в большинстве развитых стран мира.

Еще в 2017 году в ООО "Логистик Юнион" (предприятие, отвечающее за логистику торговой сети "АТБ") была внедрена система управления безопасностью пищевой продукции НАССР. Она дает возможность постоянно контролировать качество и безопасность продуктов, которые проходят через распределительные центры "АТБ", а также помогает избежать возникновения перебоев и потенциальных угроз, так или иначе влияющих на качество продукции.

На данное время корпорация "АТБ" владеет одной из наиболее разветвленных логистических инфраструктур в Украине. Работают девять мультитемпературных распределительных складских центров европейского образца. Координация, планирование и управление товаропотоками осуществляются круглосуточно.

Учитывая масштабы бизнеса и колоссальные объемы товарооборота, такой аудит качества и безопасности не только важен, а крайне необходим. Причем согласно стандартам, его проводят на всех этапах процесса приемки, хранения, сборки и отгрузки продукции в магазины крупнейшей по многим показателям торговой сети страны.

Принципы системы безопасности НАССР, на которых основана стандартизация ISO 22000, базируются на строгом контроле безопасности продуктов питания на всех этапах: обработка сырья, производство продукции, финальная упаковка, транспортировка, хранение в надлежащих условиях. Компания гарантирует качество продукции до момента, когда конечный потребитель приобретает товар на кассе супермаркета. Наличие такого сертификата считается гарантией того, что покупаемая нами в любом из магазинов "АТБ", в том числе и в Киеве, продукция, полностью безопасна и соответствует современным стандартам качества.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день проходит внедрение вышеуказанной системы управления безопасностью пищевой продукции в распределительном центре "Днепр-6" (Днепропетровская область), РЦ "Киев/Копылов" (Киевская область), РЦ "Одесса/Дачное" (Одесская область), РЦ "Львов" (Львовская область). В текущем году планируется проведение аудита и сертификация данных объектов на соответствие стандарту ISO 22000:2005.

Примечательно, что в 2019-м, по результатам надзорного аудита успешно подтвердил свой сертификат такого стандарта распределительный центр "Днепр-7". Днепропетровский РЦ получил данный сертификат всего за год до этого – в 2018-м.

Кроме того, в прошлом году прошла сертификация распредцентров компании "АТБ" в городе Алёшки (Херсонская область) и РЦ "Киев/Красиловка" (Киевская область) по тому же стандарту ISO 22000:2005.

Каковы преимущества концепции безопасности НАССР:

системный подход к контролю безопасности продуктов;

распределение полномочий и ответственности за безопасность;

своевременное проведение предупредительных мероприятий;

увеличение доверия клиентов;

расширение рынка для реализации продукции;

рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.

Особенности контроля качества в "АТБ"

Чтобы на 100% гарантировать качество и безопасность продукции на прилавках супермаркетов "АТБ" в 275 городах страны, компания создала сложную многоуровневую систему контроля. Одна из форм контроля качества продукции в торговой сети "АТБ" – проведение аудита системы качества на предприятиях всех поставщиков-производителей. Такие аудиты проводятся не реже 1 раза в год. Целью проведения аудита является проверка соответствия всем пунктам стандартов, которые внедрены и действуют на производстве. Особое внимание уделяется соблюдению требований относительно качества и безопасности сырья, конечной продукции, экологических аспектов производства, вопросов охраны труда, менеджмента всех уровней работы компании. Кроме того, проводятся плановые (ежемесячные, квартальные, полугодовые) и внеплановые проверки качества. Для этого с прилавков магазинов "АТБ" отбирают более тысячи товаров, которые отправляют на экспертизу в лаборатории. Там специалисты тестируют продукты по всем необходимым физико-химическим и органолептическим характеристикам.

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